Сенсационным результатом закончился бой "Канело" - Бивол
8 мая 2022, 10:49 | Спорт
Мексиканец Сауль "Канело" Альварес потерпел поражение от россиянина Дмитрия Бивола, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©Reuters
Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США).
Поединок был запланировал на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Бивол, несмотря на статус аутсайдера, оказал мощное сопротивление мексиканцу и в итоге победил, причем единогласным решением судей.
Альварес, который является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, не смог отобрать у россиянина титул WBA Super в полутяжелом весе.
Отметим, что теперь под вопросом проведение третьего боя "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), которое планировалось в случае победы мексиканца над Биволом.
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