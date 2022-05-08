Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США).

Поединок был запланировал на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Бивол, несмотря на статус аутсайдера, оказал мощное сопротивление мексиканцу и в итоге победил, причем единогласным решением судей.

Альварес, который является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, не смог отобрать у россиянина титул WBA Super в полутяжелом весе.

Это поражение стала для Альвареса вторым в профи при 57-ми победах. Бивол выиграл в 20-й раз и пока не проигрывал.

Отметим, что теперь под вопросом проведение третьего боя "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), которое планировалось в случае победы мексиканца над Биволом.