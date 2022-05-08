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Сенсационным результатом закончился бой "Канело" - Бивол

8 мая 2022, 10:49 |  Спорт

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес потерпел поражение от россиянина Дмитрия Бивола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

©Reuters

Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США).

Поединок был запланировал на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Бивол, несмотря на статус аутсайдера, оказал мощное сопротивление мексиканцу и в итоге победил, причем единогласным решением судей. 

Альварес, который является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, не смог отобрать у россиянина титул WBA Super в полутяжелом весе. 

Это поражение стала для Альвареса вторым в профи при 57-ми победах. Бивол выиграл в 20-й раз и пока не проигрывал.  

Отметим, что теперь под вопросом проведение третьего боя "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), которое планировалось в случае победы мексиканца над Биволом. 