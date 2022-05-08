Владельцы дач в садовом обществе «Мичуринец» могут остаться без своих участков. Прошлой осенью они нашли генеральный план развития Костаная, но не нашли в нем свое общество.

Валерий ЯКУШЕНКОВ возделывает землю на участке в «Мичуринце» последние 8 лет. Говорит, что летом почти не выезжает с дачи в городскую квартиру. Выращивает для себя и родственников овощи и фрукты в диапазоне от картошки до груш.

- Наше общество самое большое и протяженное, - рассказал «НГ» Валерий. – Осенью мы увидели генплан до 2050 года, по которому остаются в городе только 5 дачных обществ, а остальные ликвидируются. Вы сами видите, как сейчас дорожают овощи и фрукты. Мы сами себя могли обеспечить. Отсутствие участков сильно ударит по благополучию наших семей.

В марте дачники организовались и написали на имя акима Костаная и секретаря гормаслихата ходатайство, в котором попросили «Мичуринец» сохранить, а проектирование на его месте парковой зоны отменить. Под ходатайством подписались 156 дачников. Ответ пришел из отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная. Руководитель ведомства Гулсара КАСЫБАЕВА сообщила, что будет действовать по генплану.

- Для освоения отдельных частей территории населенного пункта, на основании генплана разрабатываются проекты детальной планировки, - написала Касыбаева. - В соответствии с генпланом Костаная зонирование территории ПКСТ «Мичуринец» определено как зелень (вероятно, «земли» – «НГ») общего пользования (парки, скверы, бульвары). Пока проект детальной планировки на указанную территорию не разрабатывался.

Точного ответа, останутся ли они вместе со своими участками или вместо них здесь будут строить парк, садоводы так и не получили. Хотя в газете «Костанайские новости» пресс-секретарь акима Костаная Самат Жандильдин заявлял, что «территория Притобольского парка имеет четкие границы, а вопрос сноса дач или изъятия земельных участков для госнужд в ПКСТ «Мичуринец» не стоит».

- Этот комментарий нас не успокоил, потому что из разных источников нам говорят то снесут, то не снесут, - отмечает Якушенков. – То есть в пресс-службе акимата не знают, что отвечают в их отделе архитектуры. Генплан то остается, и нас на нем пока нет.

Дачница Елена БОЖКО добавляет, что у «Мичуринца» уже был печальный опыт, когда их участки рисковали быть стертыми с лица города.

- Небольшой экскурс в историю, в конце 90-х годов здесь было очень много брошенных дач, - вспоминает Божко. – У нас тут был один председатель, который регистрировал на себя брошенные участки и предлагал властям эти участки сделать городскими землями и отдать под частную застройку. Наша инициативная группа возмутилась, подняла шум и остановила этот процесс. Председатель потом уволился. Но наши земли очень лакомый кусочек для частного строительства в центре города. Газ проведен практически к садовому обществу. Здесь частное строительство очень выгодно. Я сомневаюсь, что здесь построят только парковую зону. Может парк и будет, но вместе с ним вместо дач построят жилые дома.

Сейчас в «Мичуринце» около 800 дач, примерно 100 из них являются брошенными. Однако несколько десятков домов используются как основное круглогодичное жилье. Юлия ТРОФИМОВА живет здесь с мужем и тремя детьми. Если они потеряют свою дачу, то жить им будет негде.

- Мы сами наш домик утеплили, сделали здесь ремонт, - рассказывает Юлия. – Для нас жилье остается недоступным. Если дачи решат сносить, то я не знаю, что делать. У меня дома дети, младшему всего 5 месяцев, среднему 4 года, старшему 11. И таких, как наша семья, здесь около 80-ти.

Масла в огонь подлили слушания по обсуждению проекта детальной планировки микрорайона Юбилейный, которые прошли 3 мая. На них тот самый отдел архитектуры и заказчик проекта ТОО «БК-Строй» разъясняли, будут ли сносить местные дачи. Там к слову тоже упоминали генплан Костаная. На этом же собрании завили, что «вопрос изъятия земель у дачников не стоит».

По слова дачников ПКСТ «Мичуринец», пока никто из властей или частных застройщиков не обращался к ним с предложением о выкупе земель. Владельцы участков сейчас активно высаживают овощи, налаживают полив. Они надеются, что власти отреагируют на их беспокойство и дадут четкий ответ – останутся ли дачи на своем месте или нет?

Фото Ксении РЕБИК