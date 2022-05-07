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"Тобол" обыграл дебютанта КПЛ-2022. Тошич забил гол-красавец

7 мая 2022, 21:55 |  Спорт

 Костанайский "Тобол" одержал победу над павлодарским "Аксу" в рамках десятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz

Фото ФК "Тобол"

Матч, прошедший в Костанае, завершился со счетом 2:0. На 12-й минуте игры Зоран Тошич вывел "Тобол" вперед.

 
 
 
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Во втором тайме Асхат Тагыберген (73-я) удвоил преимущество команды и установил окончательный счет.

 
 
 
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"Тобол" набрал 15 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Аксу" (10) идет десятым.