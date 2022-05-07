Экспозицию, посвященную 30-летию Воруженных сил РК, открыли сегодня, 7 мая, в 15:00, в Сити-центре. На площади возле областной прокуратуры поставили три военно-полевых палатки.

Выставку организовали сотрудники воинской части 66976 и департамента по делам обороны Костанайской области. Кроме того, были представлены работы учеников школы технического творчества.

- Вещмешок, который военнослужащие РК берут с собой на полевые выходы. В нем суточный паек, запасная одежда и средства индивидуальной защиты, - показывает начальник военно-патриотической службы департамента по делам обороны майор Болат МАУСЫМБАЕВ. - Вот котелок, который используется в полевых условиях. Основная часть - для первых блюд, верхняя крышка - для вторых.

Здесь же противогаз и общевойсковой защитный костюм, защитный шлем и рюкзак для всего, что нужно солдатам в походе и на учениях.

- А вот здесь на столе исторический памятник - «Книга боевой славы городов и районов Костанайской области», - продолжает экскурсию Маусымбаев. - В нем фотографии важных военных событий в истории региона: братская могила героев Гражданской войны, мемориальная доска на здании Русского драмтеатра, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в парке Победы.

На стенах палатки - военные инструкции, знакомые многим по урокам НВП. Например, устройство ручных гранат РГД-5 и Ф-1. Далее - информационные стенды с патриотическими надписями типа «Сильная армия - сильный Казахстан».

Мое внимание привлек манекен, одетый в ОЗК, сквозь противогаз видны нарисованные зеленые глаза.

- Здесь представлена полевая форма одежды казахстанской армии, ее надевают, когда идут какие-то учения, по тревоге. Вот это повседневная офисная форма минобороны РК, она более новая, - рассказывает сержант департамента по делам обороны Самат БАЙТУКИН. - Это - парадная форма одежды, которая надевается на парады, праздники и концерты. Есть еще повседневная форма - выглядит так же, только цвет рубашки другой.

Полевая, штабная и парадная формы

В соседней палатке - парадная форма офицерского состава и военнослужащих по контракту.

Форма нацгвардии и парадная

- А это - специальная форма для несущих службу по охране общественного порядка по городу, форма ППС, - пояснил начальник вещевой службы воинской части 6697 капитан Алексей МИРОНОВ. - Вот парадная форма военнослужащего срочной службы, он обеспечивается ей при увольнении.

Здесь же - журналы и газета, которые выпускает нацгвардия РК, алюминиевая фляжка, котелок с ложкой и кружкой.

- А это шлем стальной армейский, который используется при занятиях, при стрельбах, метании гранат, - показывает Миронов. - Здесь армейская униформа: зимняя полевая форма у солдат срочной службы, военнослужащих по контракту и офицеров одинаковая. Палатки которые сейчас стоят на площади, подсобного назначения, они в основном используется для размещения складов. Есть еще палатки М-20 и М-40, они используются для размещения военнослужащих на полевых выходах.

В третьей палатке, где показывали макеты военной техники, было много детей. Родители и организаторы следили, чтобы они не трогали экспонаты.

- Детям очень нравится. В тех палатках мы смотрели форму, дети ничего не сказали, - поделилась впечатлениями жительница Костаная Людмила СКОРОПСКАЯ. - Когда я прочитала в новостях, что будет выставка, думала, что покажут оружие. Но детям все равно это интересно!

- Мы представили военную технику прошлых лет, которая стоит на вооружении сейчас. Здесь даже есть техника будущего - обратите внимание на эту платформу, - рассказывает заместитель директора школы технического творчества Наталья ЗУБКО. - Выполняя такие проекты, дети многому учатся, узнают новое о военной технике, пытаются привнести что-то свое. Здесь работы разных направлений, разных кружков. Что-то из картона и бумаги, это делают ребята в возрасте от 6 до 10 лет. А в возрасте от 11 до 18 лет - уже из металла и дерева.

Как отмечают организаторы, ни одна деталь для этих макетов не была куплена.