В Греции в городе Ираклионе продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок (до 20 лет). Накануне награды чемпионата оспаривали юниоры в весовой категории до 81 кг, в которой Казахстан представляли два представителя Костанайской области - мастер спорта международного класса Денис Полубояринов и мастер спорта РК Егор Шерер.

Егор Шерер выполнил рывок: над головой 149 кг - второй результат на юниорском чемпионате мира / Скриншот трансляции

Оба костанайца выступали в группе сильнейших, а соперниками наших атлетов по группе «А» были девять спортсменов из Албании, Аргентины, Армении, Грузии, Египта, Туркменистана и Турции. Всего же в этой весовой категории выступили 20 тяжелоатлетов из 15 стран.

В первом упражнении - рывке - костанайцы начали выполнять свои подходы с веса на штанге 140 кг и оба успешно выполнили свои попытки. Во второй попытке Полубояринов не справился с весом 144 кг, а Шерер очень уверенно поднял над головой 145 кг. Именно с таким результатом он стал в этом году победителем в рывке на юниорском чемпионате Казахстана, но выступая в более тяжелой весовой категории - до 89 кг. Такой же вес заказал Полубояринов в третьем подходе, но и эта попытка получилась, к сожалению, неудачной.

Перед третьей попыткой Егор Шерер был третьим - к тому моменту уже заверивший попытку Эртьян Кофша из Албании показал результат 146 кг, а Хакан Курназ из Турции вырвал во второй попытке штангу весом 150 кг. Правда, еще одна попытка была в запасе и у Ахмеда Магали из Египта, не справившегося во второй попытке со 148-ю килограммами. Наставник костанайских атлетов старший тренер области по тяжелой атлетике Сергей Корщиков и его подопечный решили заказать в заключительной попытке 149 кг. Шерер справился и с этим весом, который принес ему серебряную медаль юниорского чемпионата мира в рывке, так как египтянин, пытаясь обойти казахстанца, не смог вырвать 150-килограммовую штангу. А победитель в рывке Курназ, не улучшивший свой результат в третьем подходе, заказав 153 кг, обошел Шерера только на один килограмм. Полубояринов завершил упражнение на восьмом месте.

Денис Полубояринов стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в толчке, зафиксировав вес 181 кг / Скриншот трансляции

Весьма драматичными стали соревнования во втором упражнении - толчке. Первым из наших атлетов и вторым из всех участников на помост вышел Шерер, покоривший в первом подходе штангу весом 165 кг. Полубояринов же приступил к покорению штанги в толчке предпоследним, когда уже шесть участников завершили свои выступления. На этот момент завершил выступление и Егор Шерер, который дважды выходил на помост к штанге весом 171 кг, в итоге все же покорив ее. В первой попытке Полубояринов толкнул 175 кг. На один килограмм больше поднял в первой попытке Саба Асанидзе из Грузии.

После второй попытки наш спортсмен, толкнув 181 кг, стал лидером во втором упражнении. В третьей попытке этот результат превысили Махмуд Хосни Эльсайед из Египта - 182 кг, и Асанидзе - 183 кг. Оба спортсмена, как и завершивший ранее соревнования Хакан Курназ из Турции, набрали в сумме двоеборья по 324 кг. Чтобы обойти эту тройку тяжелоатлетов и в толчке, и по сумме двоеборья, костанайцу надо было толкнуть в третьей попытке 185 кг. И он поднял эту штангу, однако один из трех арбитров не засчитал попытку, а после видеопросмотра результат попытки был отменен.

Егор Шерер - серебряный призер юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике в рывке / Скриншот трансляции

В итоге Денис Полубояринов занял третье место в толчке, а в двоеборье завершил чемпионат мира пятым - 321 (140+181) кг, набрав одинаковую с египтянином Ахмедом Магали сумму. Егор Шерер в толчке стал седьмым, а в сумме двух движений показал шестой результат - 320 (149+171) кг.

Денис Полубояринов - бронзовый призер юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике в толчке / Скриншот трансляции

А тройку призеров в этой весовой категории составили (в порядке занятых мест) Хакан Курназ (Турция) - 324 (150+174) кг, Махмуд Хосни Эльсайед (Египет) - 324 (142+182) кг и Саба Асанидзе (Грузия) - 324 (141+183) кг.