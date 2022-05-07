День рождения Прасковьи Ивановны МИТЬКИНОЙ ее родственники отмечают сегодня, 7 мая, хотя юбилей был двумя днями ранее - 5 мая. Большая семья соберется, чтобы поздравить и бабушку Прасковью, и ее племянника Олега, приехавшего на торжество из России.

83-летний Олег Лашов активно занимается плаванием и тоже планирует отпраздновать круглую дату через 17 лет. В этом году он стал призером чемпионата России по плаванию среди ветеранов.

Ну а столетняя Прасковья Ивановна подает всем окружающим пример активного долголетия - память, как у молодой, и жениха ищет.

Прасковья Ивановна (сидит справа) с братом и двумя сестрами в 1940 году

В начале 1830-х годов ее бабушка с семьей переехала в Казахстан из украинского города Запорожье. Прасковья родилась в 1922 году в п. Воробьевка, в 70 км от Кустаная. Вместе с ней в семье было 16 братьев и сестер, но десять из них умерли в раннем возрасте. Помнит, как в 1928 году людей раскулачивали, как те плакали. А ее семью не трогали, как бедняков.

- Это зависит от человека, - отвечает Прасковья Ивановна на вопрос о секрете долголетия. И вспоминает: - Все детство много пила молока, работала на свежем воздухе. Долго замуж не выходила - суженого в 1939 году забрали в армию. А я всю войну проработала на комбайне. Вернулся в 1945 году, а 17 ноября 1946 поженились. Мне тогда 24 года было. В 1960 году переехали в Затоболовку, а через шесть лет купили этот дом. Переехали уже с семьей - сын и две дочери.

Муж Егор в войну дошел до Польши. Был танкистом, после полученного ранения чинил танки, какое-то время работал трактористом, а после и до конца жизни - плотником.

Прасковья Ивановна, ее дочь Лидия и племянник Олег Лашов

- Отец был добродушный, всем бы таких отцов, - рассказала 75-летняя старшая дочь Лидия НИКОЛАЙЧУК. - Как день и ночь, были они с мамой. Был спокойный, даже если выпьет, пойдет и ляжет спать. А ей всегда что-то не так. Даже сейчас. Отец никогда нас не бил. Правда, один раз было дело. Когда я пацану в школе сожгла портфель за то, что он меня достал, но не специально. Засунула портфель в школьную печь, думала, что она остывшая, а он подгорел. Отца вызвали в школу. Пидя домой, шлепнул один раз и все. Единственный раз за всю жизнь. Мама ругалась, но мы уже к этому привыкли. Она любила погулять, после войны никем уже не работала - родились дети. Когда он приходил, могли собраться и куда-то уйти вдвоем. Вот так и жила. Огородом занималась, как и сейчас. У нее память - это что-то! Я вот положила какую-нибудь вещь и забыла, а она даже через 2-3 года скажет, где что-то оставила. Нам до стольки не прожить... Из-за того, что работаем, постоянно заняты, нервничаем, тяжести таскать приходится. Я с отцом уголь перекидывала и огород копала. А мама до сих пор любит поиграть в карты. Еще помнит, как играть. Раньше она каждый вечер собиралась с соседями и играла, но, к сожалению, многие уже умерли или уехали. Теперь мы с ней играем.

Прасковья Ивановна (в центре), её племянница (слева) и дочь племянницы

Прасковья Ивановна живет одна. Старшая дочь звала к себе, но она не хочет, говорит: "Дом не оставлю, буду жить одна, мне это нравится". Но не против поделить крышу над головой - каждый год говорит, что замуж выйдет и ищет жениха. Ее старшая дочь каждый день рядом, помогает огородом заниматься, уборкой. Но и сейчас, когда матери что-то не нравится, пойдет и сама переделает.

- Как-то раз цветы посадила, а она подошла их повыдергивала, - вспоминает Лидия. - Говорит: "А что с твоих цветов, толку-то нет". Потом я опять посадила, сказала, чтоб не трогала - путь зацветут. А через год, когда пришли ее подружки и увидели, как шикарно цветут, мама перестала выдергивать.

Прасковья Митькина, правнучка Виолетта Коробейникова и её муж Глеб Коробейников

- Прадед Егор, по рассказам, был добрым человеком, рассудительным, - говорит правнучка Виолетта КОРОБЕЙНИКОВА. - Всегда был приветливый и более спокойный, чем бабушка. Всегда в семье кто-то с характером и спокойный. Вот он был нежнее. В семье главная была баба Паша. Любила потанцевать, с друзьями посидеть, всегда было много друзей и ухажеров. Вот смотрю на прабабушку и кажется, что секрет её долголетия – это просто не заморачиваться и любить жизнь. Просто и весело.

И с улыбкой добавляет:

- А в этом году она станет прапрабабушкой.

В 2020 году к 75-летию дня Победы Прасковье Ивановне вручили медаль, как труженице тыла

Фото Ксении РЕБИК и из личного архива Прасковьи МИТЬКИНОЙ