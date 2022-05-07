В Актобе на площадке Дворца спорта «Коныс» прошла первая встреча серии игр за третье место в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. Борьбу за бронзовые медали повели неудачники первой стадии плей-офф чемпионата местный БК «Актобе» и костанайский БК «Тобол», уступившие в трех играх полуфинальных противостояний соответственно «Барсам Атырау» и действующему чемпиону БК «Астана». Продлится это противостояние до трех побед одной из команд.

Борьба за мяч под кольцом «Тобола» / Фото nbf.kz

Явного фаворита в серии за третье место однозначно назвать нельзя, учитывая и то, что в рамках регулярного чемпионата претенденты на бронзовые медали в шести проведенных очных поединках одержали по три победы. «Тобол» записал на свой счет по два очка в домашних встречах, одержав в них победы с незначительным перевесом в счете - 77:74 и 92:90, - и в одном из гостевых матчей, когда актобинцам было засчитано техническое поражение, а в еще трех прошедших в Актобе играх сильнее были хозяева - 71:59, 93:82 (2 ОТ) и 71:65.

Начало первого матча серии получилось не очень результативным. Счет в нем открыли баскетболисты актобинского клуба, и это двухочковое преимущество хозяев держалось более пяти минут - 6:4. А во второй половине первой четверти результативность повысилась ровно в два с половиной раза, причем к началу второго игрового отрезка актобинцы уже уступали три очка - 16:19.

Четыре набранных очка в начале второй четверти вывели хозяев вперед, но после счета 23:23 баскетболисты костанайского клуба стали постепенно уходить вперед, и к большому перерыву «Актобе» уже уступал семь очков - 29:36.

В третьей десятиминутке «Тобол», как и перед перерывом, набрал 17 очков, увеличив при этом свое преимущество еще на два очка перед заключительной четвертью - 44:53.

А вот те же набранные 17 очков в четвертой десятиминутке не позволили гостям ее выиграть. За три четверти времени игрового отрезка баскетболистам «Актобе» не просто удалось догнать соперника, но и выйти вперед - 61:60, но затем в течение двух минут костанайский клуб набрал восемь очков, сыграв при этом надежно в обороне - 61:68. В оставшиеся 30 секунд гости сумели удержать лидерство, хотя счет после двух точных трехочковых бросков игроков «Актобе» за считанные секунды до окончания матча сократился до минимума - 67:68. Но на последней секунде гости заработали два штрафных броска, которые реализовал Максим Воейков, зафиксировав поражение «Актобе» - 67:70 (16:19, 13:17, 15:17, 23:17).

Штрафной бросок выполняет Максим Воейков / Фото nbf.kz

Воейков в этом матче, набрав 15 очков, стал самым результативным в составе «Тобола», у которого результативными действиями отметились восемь из девяти выходивших на площадку игроков. Вторым по результативности стал Павел Ильин, набравший 14 очков, капитан команды Шаим Куанов и Даниель Альбрант принесли в копилку команды по 9 очков, Антон Быков - 8, Рустам Валиев и Аскар Ахметжан - по 6 и Никита Тимофеев - 3.

Сегодня, 7 мая, команды проведут вторую игру серии, которая начнется в 19:00.