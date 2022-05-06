Этого художника называют певцом костанайской земли. В фойе областной библиотеки им. Толстого размещены 13 живописных картин и более двух десятков карандашных набросков автора.

Член союза художников РК Николай ТОРШИН 14 мая отмечает 85-летие. Он родился в 1937 году в Карабалыке. Эти места изобилуют красивейшими пейзажами, невозможно было вырасти там и не полюбить природу всей душой.

Любовь к родной природе, к каждому деревцу, речушке, тропинкам, протоптанным в густой лесной траве - то чувство, которым пропитано каждое произведение Николая Васильевича.

"Октябрь", холст, масло

Среди костанайцев, интересующихся изобразительным искусством, пожалуй, нет тех, кому незнакомы замечательные пейзажи Торшина, написанные маслом в классической манере. Там нет ничего лишнего, вычурного - простая жизнь, которой природа следует день за днём. Человек никогда не сможет создать ничего даже немного близкого к этому, как бы он не пыжился. Но талантливые люди могут это запечатлеть с помощью кисти и красок.

– Я с детства природу люблю, - говорит Николай Васильевич. - Весна, лето, осень, зима - это мои настоящие друзья. Они меня вдохновляют. Когда мне было 16 лет, я встретил человека, который умел здорово рисовать - Александра Ивановича Никифорова. В художественном кружке при Дворце пионеров он мне привил любовь к искусству. Я до сих пор хожу с подаренным им маленьким этюдником и делаю небольшие наброски, их столько, что можно заполнить и большой зал.

После уроков мастерства, полученных у основателя Кустанайской художественной школы Никифорова, Николай Торшин уже не мыслил себя вне искусства. Овладевать профессией художника он отправился в Алма-Атинское художественное училище, где постигал науку живописи и рисунка у великолепных мастеров, которым благодарен по сей день. В 1966 году вернулся и начал работать в Кустанайских художественных мастерских. Там трудился долгие годы, пока существовало это объединение, и набирался опыта, который всегда служит лучшим дополнением к природному дару.

Талант и потрясающая работоспособность позволили написать очень много живописных картин и сделать сотни набросков. Эти карандашные рисунки на небольших бумажных листах, представляют не меньший интерес, чем произведения, выполненные маслом на холсте. Живые впечатления художника, вроде фотографий, только «снимок» делает мозг творческого человека, а «проявляет» его точная рука.

"Вечерний закат", холст, масло

По словам самого мэтра, в этой небольшой экспозиции представлена едва ли десятая часть его работ, и это своеобразная репетиция перед более масштабной выставкой. Она откроется 27 мая в Костанайской картинной галерее, но тоже не вместит всё, что создано Торшиным за годы творчества.

- Хочется, чтобы у нас спонсоры проснулись, - высказалась художница Светлана ШАЛУНОВА. – Чтобы у нас появилась такая возможность - создать персональную галерею Николая Васильевича. Потому что у него огромное количество работ. И если они будут где-то под спудом храниться, люди не будут видеть эту красоту. У нас много богатых людей, которые периодически собирают на что-то. Хоть один раз в жизни надо собрать на художника, чтобы он мог создать свою галерею. У нас должна быть галерея нашего великолепного Николая Васильевича.

Сам мэтр отреагировал на предложение Светланы Ивановны шуткой, но идея пришлась ему по душе. По крайней мере, открытие персональной галереи сняло бы остроту вопроса: «А зачем и кому это всё нужно?». В таких душевных терзаниях признался Николай Васильевич гостям выставки. Впрочем, сомнения всегда сопутствуют любой по-настоящему творческой деятельности. А творчество его нужно всем, кто любит искусство, природу и самого Николая Васильевича, в которого невозможно не влюбиться.

"Зимнее утро", холст, масло

До открытия большой выставки Торшина в галерее можно прийти в толстовку, полюбоваться на сочные торшинские пейзажи и изучить карандашные наброски. Кстати, не забудьте запастись лупой, чтобы рассмотреть внимательно каждый штрих карандаша, безукоризненно выполненный рукой настоящего мастера. Особенно полезно это будет учащимся художественных школ и тем, кто мечтает научиться рисовать.

Выставка будет работать в течение месяца.

"Сосна", холст, масло

Фото Ксении РЕБИК

