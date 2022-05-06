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В чьих домах отключат электроэнергию на следующей неделе?

6 мая 2022, 15:50 |  ЖКХ

На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в двух районах города. Начнутся они уже после праздников, с 11 мая. План работ Костанайской горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

Иллюстративное фото pixabay.com

С 11 по 13 мая электроэнергию будут отключать у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 11 по 13 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 1 Мая 4-64,42/1-42/10, 107, 107а,
  • ул. Дощанова 94-130,
  • ул. Козыбаева 3-36, 7/3,7/5,
  • ул. Журавлевой 3-27,
  • ул. Павлова 99-125,
  • ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11.

Светофоры:

  • ул. Баймагамбетова - ул. Дощанова,
  • ул. Баймагамбетова - ул. Павлова,
  • ул. Баймагамбетова - ул. Гоголя,
  • ул. Баймагамбетова - ул. Толстого,
  • ул. Баймагамбетова – пр. Аль-Фараби

ТП-141 (работы на подстанции)

11 мая 10:00 до 18:00

  • база КТЭК по ул. Летунова 1,
  •  магазин «Фридом»,
  •  «Дария».

Спальный сектор:

  • ул. Джангильдина 34/1.

Частный сектор:

  • ул. Журавлевой 31-97,
  • ул. Летунова 1-16, 2/2-2/6,
  • ул. Шаяхметова 1-18, 13/1-13/12,
  • ул. Фролова 121-177,
  • ул. Чехова 1-17, 17/1-17/16,
  • ул. Бородина 4-18.