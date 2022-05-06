В чьих домах отключат электроэнергию на следующей неделе?
6 мая 2022, 15:50 | ЖКХ
На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в двух районах города. Начнутся они уже после праздников, с 11 мая. План работ Костанайской горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
С 11 по 13 мая электроэнергию будут отключать у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 11 по 13 мая 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 1 Мая 4-64,42/1-42/10, 107, 107а,
- ул. Дощанова 94-130,
- ул. Козыбаева 3-36, 7/3,7/5,
- ул. Журавлевой 3-27,
- ул. Павлова 99-125,
- ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11.
Светофоры:
- ул. Баймагамбетова - ул. Дощанова,
- ул. Баймагамбетова - ул. Павлова,
- ул. Баймагамбетова - ул. Гоголя,
- ул. Баймагамбетова - ул. Толстого,
- ул. Баймагамбетова – пр. Аль-Фараби
ТП-141 (работы на подстанции)
11 мая 10:00 до 18:00
- база КТЭК по ул. Летунова 1,
- магазин «Фридом»,
- «Дария».
Спальный сектор:
- ул. Джангильдина 34/1.
Частный сектор:
- ул. Журавлевой 31-97,
- ул. Летунова 1-16, 2/2-2/6,
- ул. Шаяхметова 1-18, 13/1-13/12,
- ул. Фролова 121-177,
- ул. Чехова 1-17, 17/1-17/16,
- ул. Бородина 4-18.
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