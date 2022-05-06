На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в двух районах города. Начнутся они уже после праздников, с 11 мая. План работ Костанайской горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

Иллюстративное фото pixabay.com

С 11 по 13 мая электроэнергию будут отключать у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 11 по 13 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. 1 Мая 4-64,42/1-42/10, 107, 107а,

ул. Дощанова 94-130,

ул. Козыбаева 3-36, 7/3,7/5,

ул. Журавлевой 3-27,

ул. Павлова 99-125,

ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11.

Светофоры:

ул. Баймагамбетова - ул. Дощанова,

ул. Баймагамбетова - ул. Павлова,

ул. Баймагамбетова - ул. Гоголя,

ул. Баймагамбетова - ул. Толстого,

ул. Баймагамбетова – пр. Аль-Фараби

ТП-141 (работы на подстанции)

11 мая 10:00 до 18:00

база КТЭК по ул. Летунова 1,

магазин «Фридом»,

«Дария».

Спальный сектор:

ул. Джангильдина 34/1.

Частный сектор: