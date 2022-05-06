На штрафстоянку за долги по налогам готовы ставить машины неплательщиков в Костанайской области
Галина КАТКОВА
6 мая 2022, 15:29 | Государство
Полиция, юстиция, палата частных судебных исполнителей и служба госдоходов подписали вчера, 5 мая, меморандум о совместных действиях. Объектом их становятся физические лица - должники по налогам.
В отношении них планируют теперь проводить рейды в населенных пунктах с участием сотрудников полиции, судебных исполнителей, налоговиков. Для распознавания автомобилей должников будут использовать систему «Автоураган».
Пресс-служба департамента государственных доходов по Костанайской области сообщила, что на сегодня судебным исполнителям передано свыше 2 000 налоговых приказов в отношении физических лиц на сумму более 108 млн тенге. Наибольшее количество должников - по налогу на транспорт.
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