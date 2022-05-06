Церемония награждения лауреатов «SERALY Film Festival» прошла 5 мая в Казахском театре драмы им. Омарова. Выбирали победителей по номинациям: лучший режиссер, лучший оператор, лучший сценарист и лучший фильм.

Всего на конкурс представили около 40 картин из всех регионов Казахстана.

- В прошлом году исполнилось 125 лет со дня рождения Сералы Кожамкулова, нашего земляка, народного артиста Казахской ССР, - рассказал руководитель управления культуры акимата Костанайской о бласти Ерлан КАЛМАКОВ. - К этой дате мы и приурочили наш фестиваль. Сам конкурс и оценку работ провели еще осенью прошлого года, одномоментно с фестивалем мобильного кино. Тогда жюри поработало, но мы не смогли провести церемонию награждения. Хочу отметить, что это не игровое кино, а кино со смыслом.

На фестиваль пригласили Мариям КОЖАМКУЛОВУ, дочь народного артиста. Она рассказала, что ее отец дружил с Ильясом Омаровым, чьим именем назван театр в Костанае.

- Ильяс-ага приходил к нам домой и поздравлял папу с моим рождением, можно сказать, я его благословение получила, - рассказала Мариам. - Находиться в этом театре для меня - большая честь. Папа для меня был великим человеком. Когда формировался театр в Кызылорде, мой папа был единственным образованным. Он за 3 года экстерном закончил школу в Троицке, а потом и Оренбургский пединститут. Сам фестиваль мне понравился, только сегодня посмотрела 4 картины победителей. Настолько актуальные темы затронуты во всех четырех фильмах, и в них важен не сколько текст, я специально смотрела на игру актеров без перевода. Этот фестиваль говорит о том, что казахское кино, которое было создано 90 лет назад при участии моего папы, сейчас приобрело новый размах.

На церемонии награждения актеры театра представили небольшую постановку о жизненном пути Сералы Кожамкулова. Победителям, помимо грамот и статуэток, вручали денежные сертификаты на 300 000 тенге.

Приз за лучшую операторскую работу получил Фырхат САИПОВ из Шымкента. Он работает на киностудии уже больше 10 лет.

- Я раньше не участвовал в конкурсах кино, - рассказал Саипов. - Привез в Костанай фильм про опекунство, про детей-беспризорников. Фильм называется "Рожденный сердцем". Снимал его в прошлом году. В его основе реальная история. Почему выбрали меня? Я думаю, они сразу узнали мой творческий подчерк. Я привез несколько картин, где виден мой операторский стиль.

Приз за лучший сценарий получил Жаркын ТИЛЕУХОР из Нур-Султана за фильм "177".

- 177 - это статья Уголовного кодекса РК о мошенничестве, - пояснил Жаркын. - Фильм основан на реальных событиях - у меня очень богатая биография. Главный герой занимал очень хороший пост, был ректором университета, у него была своя квартира и машина, но он хотел большего. Он подумал, почему бы не взять деньги в долг и не сделать ставку в казино. Ему казалось, что он избранный, но он проигрывает все взятые взаймы деньги. В итоге его посадили за мошенничество по статье 177. Сценарий было писать не тяжело, скорее неловко, потому что многие зрители знают, о ком идет речь в фильме и как главный герой связан со мной.

Есбол ЖАТКАНОВ из Костаная получил приз в номинации "Лучший режиссер". Его фильм снимали в областном центре, Федоровке и Тобыле.

- Наш фильм о семейных ценностях, - отмечает Есбол. - О том, что твое отношение к родителям, вернется к тебе в отношении твоих детей. Я думаю, нам дали награду, потому что наш фильм очень актуален.

Главный приз 500 000 тенге за лучший фильм отправился в Алматы. Короткометражка "Минус 5" рассказывает о двух братьях, которые учатся заботиться друг о друге и поддерживать близких.

Организаторы обещают загрузить работы победителей фестиваль на YouTube, чтобы их мог посмотреть любой желающий.

Фото Георгия ГОВОРОВА