В греческом городе Ираклион на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров (до 20 лет) прошли соревнования среди мужчин в весовой категории до 73 кг, в которой Казахстан представляли мастера спорта международного класса Алексей Чуркин из Костаная и Петр Хребтов из Алматы.

Старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Сергей Корщиков настраивает Алексея Чуркина перед выходом на помост юниорского чемпионата мира / Скриншот трансляции

Всего в этой категории за награды чемпионата боролись 22 спортсмена из Австралии, Аргентины, Венесуэлы, Греции, Индонезии, Испании, Казахстана, Колумбии, Норвегии, Саудовской Аравии, Словакии, США, Туркменистана, Узбекистана, Хорватии и Южной Кореи. Оба казахстанских спортсмена выступали в группе сильнейших - группе «А».

Воспитанник Центра олимпийской подготовки Костанайской области Алексей Чуркин, тренирующийся под руководством старшего тренера области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова, в первом упражнении - рывке - начал свое выступление с веса на штанге 138 кг.

«Серебряный» рывок - 146 кг... / Скриншот трансляции

К тому времени среди девяти из одиннадцати выходивших на помост спортсменов группы «А» лучший результат был у представителя США Райана Генри Гримсланда, который в первой попытке вырвал штангу весом 136 кг. Уверенно справившись с весом, во второй попытке Чуркин покорил 142 кг, а в третьей - 146 кг и, опередив на один килограмм американского атлета, захватил лидерство.

Надо заметить, что на юниорском чемпионате Казахстана в марте этого года костанаец победил с новым рекордом страны для этой весовой категории - 145 кг, хотя в его активе есть результат и 150 кг. Правда, показал он его, выступая в весовой категории до 81 кг в ноябре 2021 года в Талдыгоргане на победном для себя чемпионате Казахстана среди мужчин.

Превзойти результат Чуркина в Греции смог лишь прошлогодний чемпион мира Ризки Джунансьях из Индонезии. Более опытный индонезийский спортсмен, которому в июне будет 20 лет (а Алексею Чуркину в марте исполнилось 18 лет), начав свое выступление в рывке со 147 кг и покорив во второй попытке 156 кг, отказался от третьего подхода, став обладателем золотой медали в первом упражнении. Серебряную медаль завоевал Чуркин, а «бронза» досталась Гримсланду. Хребтов в рывке показал пятый результат - 137 кг.

...«серебряный» толчок - 183 кг... / Скриншот трансляции

Основными действующими лицами в толчке также стали Джунансьях, Чуркин и Гримсланд. Казахстанец и американец использовали по два подхода. И в этом упражнении костанаец на один килограмм опередил своего ближайшего преследователя, толкнув в первой попытке 177 кг и во второй - 183 кг. Оба спортсмена подняли в третьем подходе по 187 кг, но эти веса раздельным решением арбитров им не были засчитаны. Индонезиец покорил в первом подходе штангу весом 185 кг, а в двух других подходах безуспешно подходил к весам 195 кг и 199 кг.

…и «серебро» в двоеборье чемпионата мира среди юниоров Алексея Чуркина - 329 кг / Скриншот трансляции

Таким образом, как и в первом упражнении, в таком же порядке спортсмены поднимались на пьедестал по итогам выступлений и в толчке, и в сумме двоеборья, где свой чемпионский титул защитил Ризки Джунансьях из Индонезии с результатом 341 (156+185) кг, дебютант соревнований такого уровня Алексей Чуркин занял второе место - 329 (146+183) кг, на 9 кг превысив свой результат, показанный в этом году на юниорском чемпионате Казахстана, а третьим стал американец Райан Генри Гримсланд - 327 (145+182) кг. Петр Хребтов в толчке показал шестой результат – 170 кг, а по сумме двоеборья стал пятым - 307 (137+170) кг.

Пьедестал почета чемпионата мира среди юниоров в весовой категории до 73 кг / Скриншот трансляции

Алексей Чуркин и выступившая накануне в Ираклионе Екатерина Алякина являются уроженцами Аулиекольского района и начинали заниматься тяжелой атлетикой в Кушмуруне под руководством тренера районной ДЮСШ Юрия Крупского, который скоропостижно скончался в июне 2019 года на 51-м году жизни. Под руководством своего первого наставника молодые спортсмены добились и своих первых успехов. В 2018 году на прошедшем в областном центре в Академии силовых видов спорта чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 14 лет Чуркин стал победителем, выполнив при этом норматив мастера спорта РК, а Алякина завоевала второе место в своей весовой категории.

Сегодня в Ираклионе пройдут соревнования в весовой категории до 81 кг, в которой Казахстана будут представлять сразу два представителя Костанайской области: мастер спорта международного класса Денис Полубояринов и мастер спорта РК Егор Шерер.