600 млн тенге хочет потратить акимат на участие футбольного клуба «Тобол» в Лиге чемпионов и Лиге конференций в 2022 году, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Заказчик – ГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области»; наименование – услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа; дополнительная характеристика - организация и подготовка основного состава областной футбольной команды и обеспечению их участия в Лиге Чемпионов УЕФА и Лиге Конференций УЕФА в 2022 году; плановая сумма – Т600 млн», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 17 мая.

«Цель: пропаганда и развитие массового, профессионального, молодежного футбола Костанайской области, как одного из средств укрепления здоровья населения, воспитания здорового образа жизни среди молодежи, развития и участия в летнем олимпийском виде спорта – футбол. Задачи: увеличение охвата населения, занимающихся массовым футболом в регионе. Срок реализации проекта: с июля 2022 года – декабрь 2022 года», - сказано в технической спецификации к конкурсу.

Потенциальный Поставщик обязан обеспечить:

1) Организация и проведение тренировочного процесса– не менее 5 раз в неделю, в том числе: Подготовительная часть – не менее 3 часов в день (изучение теоретического материала); Основная часть – не менее 3 часов в день (разминка, физические упражнения, применение теоретического материала); Заключительная часть – не менее 1 часа в день (восстановительные процедуры);

2) Организация и проведение не менее 4 игр.

3) Проведение оздоровительных мероприятий (витаминизация);

4) Для проведения официальных соревнований и тренировок обеспечить спортивный комплекс, соответствующий требованиям обеспечения безопасности зрителей и отвечающий требованиям «Официальных Правил Футбола»

Отметим, что единственным клубом из Костанайской области, участвующим в розыгрыше Лиги чемпионов в 2022 году, является местный «Тобол» – при этом, ему предстоит стартовать в главном еврокубке с этапа квалификации.