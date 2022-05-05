Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию пройдет 5 июня. Граждане будут голосовать "за" или "против" всего пакета поправок. Указ о проведении референдума уже подписан. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем обращении к казахстанцам.

- Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере, - сказал в обращении глава государства. - После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в Парламенте. В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения.

По словам президента, конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.

- Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов., - отметил Токаев. - Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.