Постановление о повышении тарифа на услуги общественного транспорта подписал аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Әдiлет. Если раньше одна поездка стоила 80 тенге для взрослого, то теперь цена вырастет до 100 тенге. Новый тариф будет действовать с 7 мая.

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- Установить единый для всех маршрутов тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении в размере 100 тенге, - написал в постановлении Испергенов.

Для пенсионеров (по возрасту) проезд составит 90 тенге, а для детей от 7 до 15 лет - 50 тенге.

Повышение тарифа "НГ" прокомментировал заместитель акима Рудного по коммунальным вопросам Ануар ЕСКАТОВ. По его словам, решение вызвано требованием времени и согласовано с городским маслихатом.

- На протяжении нескольких лет тариф не повышался, это веяние времени, - сказал Ескатов. - Уже давно перевозчики обращались в акимат с просьбой повысить тариф, провести расчеты и так далее. Сегодня этот процесс подошел к логическому завершению. Проект расчета новой суммы сделали сами перевозчики и передали его в маслихат. Там были подготовлены отчеты о продаже билетов, которые по закону не требовались и были реализованы по факту. Мы неоднократно выходили на мониторинги, у нас были споры по этим моментам. Поэтому мы приняли решение оставить этот вопрос на усмотрение депутатов маслихата. В 2016 году тариф с 60 тенге вырос до 80 тенге, а сейчас до 100 тенге. Что касается электронного билетирования и дифференцированного тарифа, как это сделано в Костанае, этот вопрос находится в процессе разработке.

По словам Ескатова, себестоимость одной поездки автобуса по маршруту доходит до 6 000 тенге.