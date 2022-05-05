Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА с населением Рудного прошла вечером 4 мая в КРЦ «Горняк». Все зрительские места - и близко, и далеко от сцены - были заняты.

Глава региона рассказал о десяти направлениях программы комплексной модернизации политической системы Казахстана и отметил: грядут перемены во всех отраслях.

- Глобальным действием является инициатива по ограничению полномочий президента страны, переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы. Внедряется механизм прямого финансирования местного самоуправления, - перечислил Мухамбетов политические реформы. И перешел к экономике: - Касательно агропромышленного комплекса, то посевная площадь в этом году в Костанайской области составит более 5 млн га. Для стабилизации цен из местного бюджета выделено почти 6 млрд тенге. В целях дальнейшего развития малого и среднего бизнеса проводится активная работа по развитию предпринимательства. Будет поддержано не менее 210 проектов. На реализацию проекта «Дорожная карта бизнеса - 2025» выделено 4,8 млрд тенге.

Рассказал и о плане развития дорожной инфраструктуры до 2025 года:

- Будет проводиться реконструкция участка республиканского значения Костанай-Карабутак, это также промежуток дороги между Лисаковском и Рудным. Например, ремонт 21 км до Рудного стоит 21 млрд. тенге. В этом году будут выполнены основные работы, а в 2023 году планируется завершение.

В 2022 году выделили 1,3 млрд тенге на средний ремонт дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров в Рудном, средний ремонт дорог и тротуаров в п. Качар, средний ремонт дорог в Перцевке и Горняцком.

Перед встречей аким посетил несколько объектов, в том числе фильтровальную станцию Рудненского водоканала. И в завершение своего отчета сообщил горожанам, что в ближайшее время разработают проект и проведут реконструкцию станции. И подчеркнул, что основная задача - ремонт инженерных сетей в городе, чтобы снизить износ оборудования.

Мухамбетов ответил более чем на десяток вопросов горожан. Спрашивали и просили, в основном, о наболевшем: улицах, которые спустя недолгое время после асфальтирования переделывают, об участке дороги на новое кладбище в сторону села Белозерка протяженностью около 11 км. Аким попросил одного из подчиненных ответить. Выяснилось, что в 2022 году начнут ремонт, на который планируют выделить 150-170 млн., а к следующему году - завершить.

Спрашивали о создании и благоустройстве пляжа. Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ ответил: работы уже начались и в июне можно будет его посетить и искупаться. Проект рассчитан на 3 года.

Также интересовались постройкой новых жилых домов, созданием приюта для бродячих животных, завышенным, по мнению дачников, тарифом на проезд в автобусе из города в садовые общества.

Подводя итог встречи, Архимед Мухамбетов дал поручение городским властям: не снижать темпов развития, реагировать на обращения граждан и следить за сроками исполнения.

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