Сколько денег в качестве материальной помощи получат ветераны Великой Отечественной войны в преддверии празднования Дня Победы в Казахстане и других странах - читайте в материале корреспондента Tengrinews.kz.

Фото:Алихан Сариев

Социальные выплаты ветеранам ВОВ в Казахстане сейчас закладываются в местных бюджетах. Поэтому каждый регион самостоятельно решает, сколько составят ежегодные праздничные пособия. Однако в этом году Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Размер единовременной выплаты на одного человека в Казахстане оказался намного выше, чем в остальных странах СНГ.

По курсу Нацбанка на 5 мая, выплата в Казахстане составит 2 289 долларов.

Отметим, дополнительно выплаты меньшего размера положены также ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ. Это военнослужащие, проходившие службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения. Пособия также получат труженики тыла.

Россия

Ветераны Великой Отечественной войны в России получили ежегодные выплаты в 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает сайт "Ведомости". Это почти 150 долларов. Отметим, в прошлом году выплаты ветеранам в честь 75-летнего юбилея Победы составляли в пять раз больше - 50 тысяч рублей.

В России проживает 20 320 ветеранов.

Беларусь

В Беларуси в этом году ветеранам Великой Отечественной войны положены выплаты в размере 1800 белорусских рублей. Это 535 долларов. Такие же пособия выплатят инвалидам и участникам ВОВ, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества, лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах, сообщает БелТА.

Узбекистан

Ветераны Великой Отечественной войны в Узбекистане получат по 15 миллионов сумов, или около 1350 долларов, в связи с празднованием Дня Победы, сообщает Regnum. По данным РИА Новости, в республике проживает около 500 участников ВОВ и порядка 10 тысяч работников трудового фронта, которые также получат пособия.

Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в этом году выплатить по 1500 манат материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов. Это чуть более 882 долларов.

Кроме того, по 750 манат выплатят вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период.

По данным за 2021 год, в стране проживал 181 ветеран ВОВ. Информацию о численности ветеранов в 2022 году найти не удалось.

Кыргызстан

Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане получат ко Дню Победы по 100 тысяч сомов, сообщает 24.kg. Это 1218 долларов по текущему курсу.

Такие выплаты получат участники, инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой, лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В Кыргызстане проживает 107 ветеранов ВОВ.

Таджикистан

В Таджикистане размер выплат тоже зависит от региона. К примеру, в Душанбе ветераны Великой Отечественной войны получат по 3000 сомони, то есть по 240 долларов, труженики тыла, участники войны в Афганистане, инвалиды Чернобыльской аварии и семьи, чьи кормильцы погибли, защищая конституционный строй, - по 800 сомони, то есть по 64 доллара. В Согдийской области участники и инвалиды Великой Отечественной, лица, работавшие в тылу, а также супруги военнослужащих, оставшиеся без попечителя, получат по 6000 сомони, или по 480 долларов, сообщает агентство Fergana.

По данным Asia-Plus, в Таджикистане осталось 59 участников Великой Отечественной войны.

Напомним, Казахстан в 2022 году по экономическим соображениям не станет проводить военный парад, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Министр обороны Руслан Жаксылыков сообщил, что каждый такой парад обходится бюджету более чем в 4 миллиарда тенге.