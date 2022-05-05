Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал мнение казахстанцев о "превращении Конституции в черновик с поправками", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Сената журналисты поинтересовались мнением Ашимбаева по поводу тезиса о том, что "Конституция Казахстана превратилась в черновик" и не считает ли он, что нужно установить лимит на внесение поправок в главный закон страны.

"Я не соглашусь с таким мнением, что наша Конституция превратилась в какой-то документ, в который постоянно вносятся поправки. Я думаю, что мы очень редко действительно вносим изменения в Конституцию. За 30 лет, чуть меньше, я считаю, не так много поправок внесено. И в этом плане я не могу согласиться с мнением, что мы часто меняем Конституцию. В этот раз ситуация уникальная. Мы выносим данный вопрос на республиканский референдум. Население, народ голосует. Народ укрепляет свою позицию. Здесь не депутаты решают по тем или иным ключевым вопросам, поэтому здесь ситуация особенная. Народ будет голосовать. И как решит население Казахстана, так и будет", - прокомментировал Ашимбаев.

При этом спикер Сената согласился с мнением о том, что поправки в Конституцию нельзя вносить часто.

"Конституция - это священный, базовый документ. Если мы меняем Конституцию, соответственно, меняется ряд законов в дальнейшем. Это вызывает определенное непонимание, определенные ненужные какие-то решения. Поэтому в Конституции должно быть все закреплено. Сейчас ситуация уникальная. Изменения, дополнения будут вноситься по решению граждан. Поэтому все граждане будут ответственны за те нормы, которые принимаются", - добавил Маулен Ашимбаев.