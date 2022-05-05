В праздничные дни по всей стране пройдут торжественные мероприятия, которые призваны воспитывать чувство патриотизма у молодёжи, отметили в Минтруда, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

В Министерстве труда и социальной защиты населения считают, что оказание прямой помощи ветеранам Великой Отечественной войны важнее, чем проведение парадов.

"Полностью с этим согласен", – ответил во время брифинга на соответствующий вопрос журналистов вице-министр труда Руслан Сакеев.

Также он отметил, что кроме материальной помощи и подарков в праздничные дни организуют торжественные мероприятия.

"Этот день очень значимый для всех казахстанцев. В эти дни будет возложение венков, чествование. Это нужно для того, чтобы мы могли воспитать патриотизм у будущей молодёжи, для того, чтобы она знала, как наши предки воевали. Наше министерство поддерживает мероприятия, связанные с чествованием Победы в Великой Отечественной войне", – добавил Руслан Сакеев.

В Минтруда напомнили об установленной материальной помощи для ветеранов.

"Единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах будет оказана в размере не менее 1 млн тенге (в Актюбинской области – 2 млн тенге). Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 100 тысяч тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период ВОВ, – не менее 60 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тысяч тенге", – сказал вице-министр.

Размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Казахстане – самый высокий среди соседних стран. В частности, в Российской Федерации в этом году ветераны получат от государства по 10 тысяч рублей (примерно 63 тысячи тенге).