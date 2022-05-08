9 апреля 2022 года в правительстве прошло совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально-значимые продукты. Во второй половине апреля текущего года премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное совещание по тому же вопросу. Сколько их уже было.

На каждом таком совещании, как под копирку, отмечали рост цен и важность их сдерживания. А цены все растут. Не зря говорят, что для переливания из пустого в порожнее тара не нужна.

И вот 28 апреля правительство предоставило программу повышения доходов населения до 2025 года. Наиболее важный шаг этой программы - стопроцентное импортозамещение продовольственных товаров. Планируется реализовать более 900 инвестиционных проектов. Это строительство 87 молочно-товарных ферм, 14 мясокомбинатов, 17 птицефабрик, а также высадка садов на площади 6,6 тыс. га и запуска сахарного завода.

Кажется можно вздохнуть с облегчением. Действительно, только развитие производства может повлиять и на цены и на достаток граждан. Да и установленный срок - 2025 год - ласкает слух, в отличие от назарбаевского 2050 года, к которому он нам пообещал процветание. Но….

«В рамках Комплексного плана в течение трех лет планируется запустить 19 птицефабрик, 35 промышленных молочно-товарных ферм, 9 мясоперерабатывающих предприятий, а также строительство одного нового сахарного завода в Жамбылской области. Предполагается закладка новых интенсивных садов на площади 6,6 тыс. га, а также ввод 8 проектов по выращиванию рыбы. В результате реализации Комплексного плана к 2023 году обеспеченность по этим видам продукции за исключением сахара составит 100%, а по сахару - 80%».

Хочу предупредить читателей, что я не сошел с ума, не заговариваюсь и не повторяюсь. Просто я привел ответ заместителя премьер-министра РК Романа Скляр на депутатский запрос. И было это в апреле 2021 года. Правительство просто переписало этот план, поменяв название на программу и отодвинуло сроки с 2023 года на 2025-й.

Обидно, что и это, как всегда, результата не даст. «Пишут одно, а делают другое, ихняя экономическая политика нам в карман лезет», - так говорил писатель Гиляровский. Возмущает одно - это какую же совесть имеют наши чиновники (или вообще ее не имеют), чтобы за переписывание бумажек получать миллионные зарплаты. Известно, что чиновник, который создает видимость занятости, всегда не занят ничем. Видимо, поиски корня зла надо начинать с самого верха. Но, как говорят в народе, тут нужен Сталин.

В Казахстане хорошо только то, о чем власть не заботится. Сколько принимается непонятных решений. Например, запрет на проверку малого и среднего бизнеса или обязанность предупреждать за месяц до начала проверки (результат- недавнее отравление студентов в Рудном). Или то, что нам толковали об избыточности людских ресурсов на юге и нехватке их на севере. Ухлопали миллиарды на переселение. Правда, непонятно, зачем в северных областях держали службы по трудоустройству? Зачем они получают зарплату, если безработных нет? Но теперь вдруг в бюджет заложили 3,9 млрд тенге для стимулирования педагогов которые согласятся переехать в Атыраускую, Мангистаускую, Алматинскую и Туркестанскую области. То есть тех, кто поедет на юг. Им обещают ежемесячно платить по 740 тыс. тенге. А почему только 4 области? И почему прибывшие учителя должны получать в 2 раза больше тех, кто там уже живет и работает?

Да и реформа ЖКХ, с ее ОСИ и ПТ, восторга у населения не вызывает. И как верить в обещанное светлое будущее после этого? Я лично не верю.



