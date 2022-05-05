11 апреля на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил: «Хоть и в республике принято решение о проведении акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн, в любом случае люди будут приходить. Поэтому необходимо, чтобы полиция перекрыла движение, люди должны знать маршрут».

Фото из архива "НГ"

После этого читатели «НГ» неоднократно спрашивали, как будут обеспечивать движение колонны горожан. На этот вопрос ответил пресс-секретарь акима Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН:

- Как ранее указывал аким, наше правительство приняло решение проводить в этом году акцию «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Поэтому организованного шествия 9 мая не будет. Но если кто-то возьмет с собой портрет родственника, мы ведь не можем запретить. Все желающие участвовать церемонии возложения цветов могут собраться к 10 часам утра возле арки на входе в парк Победы и оттуда пройти с плакатами до Вечного огня и возложить цветы. Движение колонны будут регулировать сотрудники городского акимата.

В акимате также сообщили, что утром 9 мая для безопасности участников мероприятий будут перекрыты участок ул. Победы в границах улиц Бородина-Баймагамбетова и перекресток ул. Шевченко-Баймагамбетова.

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