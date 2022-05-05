Раритетный выпуск «Комсомольской правды» достался Николаю БАКЛИНУ от его дяди: переезжая в Россию в 1990-х годах, он подарил племяннику один из двух своих экземпляров.

Николай Баклин, внуки Георгий и Матвей, сын Павел с «Комсомольской правдой» от 9 мая 1945 года

- Иван Федорович Лидовской, брат моей матери, воевал в Японии, - рассказал «НГ» Николай Николаевич. - Был призван в 1944 году, ему тогда было 16 с половиной лет. Служил 7 лет, демобилизовался в 1951-м, потому что большой пробел был в призыве, целое поколение погибло. В 2016 году дяди не стало. Эта газета - не только память о нем. Эта газета вышла в тот день, когда закончилась Великая Отечественная война! Война, в которой погибло много людей, в том числе и мой дед в Калужской области. И вот наступил мир во всем мире. Поэтому дорога она мне.

- Были желающие купить у вас газету? Может, просили подарить?

- Нет, она есть, и все. Я не рассматриваю даже варианта, чтобы кому-то, кроме семьи, ее передать. Для нашей семьи 9 Мая - очень значимый праздник! Более 20 лет мы семьей ходим в парк Победы. Сейчас дети выросли, у нас два сына: Максим переехал в Калининград, Павел здесь, рядышком. У него, кстати, день рождения 10 мая, праздник за праздником... Появились внуки, друзья наших детей тоже присоединяются к нам. Сначала идем в колонне к памятнику, а после, у нас есть определенное место в парке, мы встречаемся там, уже наши три поколения. В этом году не будем нарушать традицию.

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- Ваш младший внук Георгий понимает, что это за день 9 Мая?

- Гоше 7 лет. Не сказать, чтобы он полностью осознавал. Он знает, что была война, понимает, что война - это плохо. Задает вопросы, особенно в преддверии праздника, когда по телевизору идут тематические передачи. Учит стихи, песни, с удовольствием смотрит парад. Старший внук Матвей, ему 15, раньше интересовался, расспрашивал, но по мере взросления интерес стал меньше.

- Как вы думаете, как долго подрастающее поколение будет чтить память погибших на той войне?

- Если им объяснять так, чтобы заинтересовать, будут помнить. А если люди про эту историю будут молчать, то со временем забудется, для них это будет «когда-то, что-то было». Нужно детям рассказывать, объяснять, чтоб не было такого, что человек не помнил, не знал своей истории.

Фото Дарьи ЧУЖОЙ