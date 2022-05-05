Вопрос обеспечения безопасности самых разнообразных объектов является сегодня одним из наиболее актуальных. Особенно остро он стоит перед компаниями, ведь они несут ответственность за здоровье и жизнь находящихся на работе людей. И здесь недостаточно найма охранников, требуется еще и использование специализированного оборудования, которое представлено широким ассортиментом в рамках таких организаций, как MANGGIS, специализирующихся на реализации систем видеонаблюдения и СКУД. Для начала можно озаботиться установкой на входах на территорию компании турникетов, которые способны работать в ориентире на те или иные настройки. В числе наиболее эффективных предложений этого сегмента следует выделить модели триподы: в названии уже заложена их конструктивная особенность в виде собранных в своеобразный пучок трех преграждающих путь элементов.

Такие турникеты выпускаются многими производителями, что формирует столь необходимый потребителям разброс технических характеристик и цен. Богатство выбора демонстрируют такие интернет-страницы, как https://manggis.kz/access-control-systems/turnikety/zkteco, где присутствуют десятки изделий под широкий круг требований. При подборе оптимального решения следует ориентироваться на несколько ключевых моментов.

Одним из значимых параметров являются габариты триподов, а они могут быть самыми разнообразными, под компактные или просторные площади для установки. Небольшое оборудование идет в виде однонаправленных стоек, к центру которых и крепятся преграждающие элементы. Более внушительные модели могут иметь две опоры, либо вид квадратной или прямоугольной рамки. Все эти базовые элементы различаются и по ширине, равно как и длина самих барьерных планок, за счет чего требуется определенная ширина прохода. В дополнение к этому идет различие и в пропускной способности изделий, что связано как с габаритами, так и с особенностями поворотного механизма преграждающих элементов. В среднем оборудование способно провести через себя около тридцати человек за минуту. Это значение следует примерять к загруженности своего предприятия, чтобы не создавать на входе или выходе толкучку, способную стать причиной опозданий сотрудников и других проблем.

Еще одним важным моментом является способ управления турникетом. Здесь в ход могут идти ручной формат, карточка, биометрия и прочее: многие модели изначально предлагаются без считывателей и контроллеров доступа, благодаря чему каждый покупатель способен подобрать что-то под свои требования.

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