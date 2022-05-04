В Ираклионе стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров - спортсменов до 20 лет.

Эмблема чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров

Эти соревнования являются важнейшим стартом для восходящих звезд, что подтвердил и предыдущий юниорский чемпионат мира, который прошел в 2021 году в Ташкенте, и на котором был показан ряд очень высоких результатов. Тогда в столице Узбекистана в командном зачете сильнейшей стала сборная Казахстана, завоевавшая шесть призовых мест, в том числе три первых.

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике среди юниоров наполовину состоит из костанайских атлетов / Фото facebook.com/wfrk.kz

В этом году честь Казахстана в Греции защищают восемь атлетов, четыре из которых представляют Костанайскую область.

В весовой категории до 73 кг выступит воспитанник Центра подготовки олимпийского резерва (ЦПОР), мастер спорта международного класса Алексей Чуркин, являющийся чемпионом Казахстана 2021 года среди мужчин и подтвердивший в этом году звание сильнейшего в республике в возрастной категории до 20 лет.

В весовой категории до 81 кг на помост выйдут сразу два костанайских тяжелоатлета - чемпион Казахстана 2021 года среди мужчин мастер спорта международного класса Денис Полубояринов и мастер спорта РК Егор Шерер.

Екатерина Алякина первой из казахстанских спортсменов вышла на помост юниорского чемпионата мира в Греции / Фото facebook.com/wfrk.kz

Единственной представительницей слабого пола в сборной Казахстана является воспитанница ЦПОР, мастер спорта международного класса Екатерина Алякина.

Все четверо костанайских спортсмена - чемпионы Казахстана среди юниоров 2022 года и тренируются под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова.

Толчок выполняет мастер спорта международного класса Екатерина Алякина / Скриншот трансляции

Первой из казахстанских спортсменов вышла на помост Ираклиона Алякина, выступив в весовой категории до 55 кг. В рывке костанайская спортсменка покорила штангу весом 78 кг и показала в толчке результат 96 кг, набрав в сумме двоеборья 174 кг и заняв 13-е место. А призовые места чемпионата мира среди юниорок в этой весовой категории завоевали Нина Стеркс из Бельгии - 204 кг (93+111), Светлана Самуляк из Украины - 192 (89+103) и Джамиля Панфилова из Узбекистана - 186 (86+100).

В четверг, 5 мая, в 21:00 на помост выйдут Алексей Чуркин из Костаная и Петр Хребтов из Алматы (оба - до 73 кг).