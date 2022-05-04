Очередное слушание уголовного дела в отношении директора ГКП «КТЭК» Аскара Бекпаганбетова прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 4 мая.

Государственный обвинитель включает записи телефонных разговоров

Согласно материалам дела, он обвиняется в вовлечение в преступную деятельность своего заместителя, главного инженера ГКП «КТЭК» Вячеслава Плотникова, директора ТОО «ТЭМС» Рустема Зиннатуллина и заместителя директора ТОО «АлатауСтрой-2009» Тулегена Турлугулова.

Обе эти фирмы, по версии обвинения, были аффилированы с КТЭК, а их руководство состояло с Бекпаганбетовым в доверительных отношениях, поэтому он по сути управлял обоими ТОО. В связи с чем бывшего директора КТЭК еще обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Все четверо подсудимых вину полностью не признали.

На заседании 4 мая государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ как раз попытался доказать эту аффилированность, продемонстрировав записи телефонного разговора между Турлугуловым и Галымом Бекпаганбетовым, родным братом директора КТЭК. Во время допроса Турлугулов пояснял, что фактически фирмой руководил не он, а Кушекова, у которой были отношения с Галымом Бекпаганбетовым. Последний был также учредителем ТОО «АлатауСтрой-2009». Запись, уточнил прокурор, была сделана 2 октября 2019 года.

- Я знаешь что звоню? - говорит на записи Тулеген Турлугулов. - Ты мне купи гранулятор в России, потом накинешь, а я у тебя перекуплю. И еще дай мне реквизиты «АлатауСтрой-2009».

- А сколько он стоит? - спрашивает Бекпаганбетов.

- Он алты он (16 - «НГ») стоит, да, миллионов, - говорит Турлугулов. - Денег нет? Но там всего 70 процентов нужно. И реквизиты скинь мне «ТЭМС».

- «ТЭМС» или «АлатауСтрой»? - переспрашивает Бекпаганбетов. - «ТЭМС», да? А то ты сначала сказал, что «АлатауСтрой». Хорошо.

Тулеген Турлугулов пытался объяснить, о чем шла речь в разговоре с братом директора КТЭК

Турлугулов подтвердил в суде, что это его голос, но пояснил, что помогал Галыму Бекпаганбетову купить гранулятор, потому что у него есть выход на Россию. Этот момент в суде выясняли очень долго. Турлугулов не мог пояснить, зачем ему гранулятор, почему он покупал его для Бекпаганбетова, если в разговоре он четко говорит, что хочет его перекупить.

- Вы же четко говорите: «Купи, а я выкуплю», - обратил внимание гособвинитель. - То есть, Турлугулов просит Галыма Бекпаганбетова купить, а потом еще готов его выкупить с накруткой. Зачем он так подставляет ТОО «ТЭМС», зачем помогает брату Бекпаганбетова заработать? Все это говорит об аффилированности фирм.

Адвокаты подсудимых возразили, что Галыма Бекпаганбетова нет в зале, что без него сличить его голос невозможно и что, в конце концов, его не судят и он не имеет отношения к делу.

Согласно записи еще одного разговора, Бекпаганбетов напрямую дает указание руководству ТОО «ТЭМС» о том, каким работникам давать зарплату, а каким нет. Бухгалтер ТОО «ТЭМС» звонит другого сотруднику и говорит: «Тут звонил Аскар Узакбергенович, просит в срочном порядке выдать зарплаты, начислить налоги. Говорит, кому дать зарплату, кому нет...»

Аскар Бекпаганбетов пояснил в суде, что речь шла о членах профсоюза и что он просто давал консультацию.

Еще на одной записи Бекпаганбетов снова дает указания по поводу начисления зарплат, называя фамилии тех, кому ее не выдавать. По версии обвинения, все это доказывает, что «Бекпаганбетов фактически руководил обеими фирмами».

- По сути, фальсифицировались документы, в акты работ вносились сведения, не соответствующие действительности, - объяснил Еркебулан Айтбаев. - По этим документам проводилась оплата. То, что Зиннатуллин сейчас поясняет, что в промежутке так можно было, а в итоге все бы исправилось, не соответствует действительности.

Бекпаганбетов при помощи своего адвоката объяснил часть разговоров по поводу зарплат в ТОО «ТЭМС» заботой о сотрудниках, а часть назвал не имеющими отношению к делу.

- Действительно, некоторые записи не имеют отношения к Бекпаганбетову, - согласилась судья Алтын БАЙЖУМАНОВА. - Вам нужно доказать, что между Бекпаганбетовым, Зиннатуллиным и Турлугуловым была связь. Мы исследуем четыре договора о госзакупках. Давайте исходить из этого и не слушать то, что не имеет отношения к делу.

Фигуранты дела также пытались выяснить в суде расхождения по количеству документов в оригинале уголовного дела и в его сканированном варианте.

Фото - кадры из видеотрансляции