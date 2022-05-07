Каждому уважающему себя человеку хочется разбираться в том, что происходит в городе, стране, мире. И чем больше источников информации он использует, тем больше шансов приблизиться к объективному выводу, к трезвой оценке происходящего. Тем более что источников информации сейчас необозримое множество - от официальных заявлений до откровенных оплаченных фейков.

Мне, например, тяжело дается понимание многовекторности нашего руководства, больше напоминающее беспринципность. Есть организации и блоки, выражающие солидарную поддержку и ответственность, есть устав ОДКБ, его члены должны защищать друг друга при военной угрозе. И самый свежий пример - январские события в РК. Под Токаевым зашатался трон, он попросил военной помощи не у США, Китая или НАТО, а напрямую обратился к России. Та немедленно направила к нам 2,5 тысячи высококлассных спецов из ВДВ.

Что происходило потом в местных СМИ, помните? «Агрессоры!», «Оккупанты!», «нас предали», «прощай независимость», «Токаев - шестерка России!» и т. д. Хотя сам президент заявил, что принял единственно верное решение, которое спасло Казахстан. Но из подворотни еще долго раздавался визг, что «теперь оккупанты никогда не уйдут, что прилетели они на 75 самолетах, а вернулись в Россию на 27». Чистой воды вранье, которое официальные власти молча проглотили.

А дальше понеслось… Мы воздержались от оценки действий РФ на Украине, зато разрешили проводить публичные акции в поддержку Украины, включая гуманитарную помощь. У нас решили не замечать регулярные обстрелы мирных жителей Донбасса на протяжении 8 лет, жертвами которых стали 15 тысяч ни в чем не повинных людей. А создание биохимлаборатории в Жамбылской области и базы радиоактивного хлама в ВКО чем продиктовано? Какими-то скрытыми обязательствами перед США? Знают, где искать простаков (в мягком выражении).

Такая вот солидарность союзников по ОДКБ.

А что мы видим в канун Великой Победы? Отменен парад со ссылкой на дефицит средств, но они нашлись в день рождения первого президента. Непонятна судьба акции «Бессмертный полк», практически запрещена георгиевская лента, долгие годы являющаяся символом Победы, зато повсеместно навязывается голубая лента, обозначающая «вклад независимого Казахстана в достижение Победы в войне 1941-1945 гг.». Ребята, кто-то тронулся умом. Ну не было независимого Казахстана до 1991 года, а до этого он был одной из республик СССР. И да, внес достойный вклад в Победу. 96 казахов стали Героями Советского Союза, дважды Героями стали Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, наши земляки Леонид Беда и Иван Павлов, всему Союзу были известны Алия Молдагулова, Бауржан Момышулы, Маншук Маметова. Рахимжан Кошкарбаев поднял флаг над Рейхстагом, правда, награжден звездой Героя уже в мирное время.

Сегодня из нашей памяти пытаются стереть эти имена плавно, но неуклонно. Чей это заказ, тоже известно. Запад и конкретно США отдают лавры Победы себе, хотя до 1944 года союзнички отсиживались за океаном. На их территорию не упал ни один снаряд, ни одна бомба. История Второй мировой войны непрерывно искажается, советские военачальники выставляются бездарными. Практически и Казахстан со своей легковекторностью потворствует лжеисторикам, выпуская учебники по истории по лекалам Фонда Сороса. Погоня за деньгами затмила память и совесть нашим идеологам и министрам-болашаковцам. Отсюда растет индифферентная молодежь, не знающая прошлого своих дедов и прадедов, истории своей страны или знающая по лживым учебникам. Рано или поздно такое положение аукнется отсутствием патриотизма, чего и добивается Запад во главе с мировым гегемоном - США.