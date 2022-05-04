По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 мая, на севере и востоке области ожидается небольшой дождь, гроза. В пятницу, 6 мая, на севере области пройдёт дождь, возможен туман. В субботу, 7 мая, осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня прогнозируется переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью будет 2-7, на юге 10 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем термометры покажут 17-22, на юге 25°С. В пятницу и субботу ночами ожидается 5-10, на западе 2 градуса выше нуля. Дневная температура будет ниже, чем в четверг: на большей части территории 10-15, на юге до 18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 4-6°С, днём 19-21°С. В пятницу: ночью 5-7°С, днём 12-14°С. В субботу: ночью 0...+2°С, днём 13-15°С.

Ветер в четверг ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке усиления до 15-20 м/с. В пятницу и субботу в течение дня ветер будет переменчивый, юго-западного и северо-западного направлений, средняя скорость составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с в пятницу на севере области и в субботу на юге.