«Сахарные» симптомы: как предупредить диабет?
Лишний вес — это не только вопрос эстетики, а постоянные стрессы — не только проблема ментального здоровья. Эти факторы сигнализируют еще и о вероятности сахарного диабета. Оказаться в зоне риска могут многие: у одних образ жизни способствует к появлению такого заболевания, у других есть врожденная предрасположенность. Сдать анализы можно в лаборатории Инвиво Костанай — здесь предложены общие и специфические лабораторные исследования.
Симптомы болезни: на что обратить внимание
Уровень сахара в крови выше нормального показателя влияет на работу кровеносных сосудов, почек, нервных окончаний и глаз. Они оказываются в зоне риска при обострении болезни. Основные признаки появления диабета:
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плохое заживление ран;
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частое появление гнойничков на коже;
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сухость и зуд кожи;
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грибковые инфекции.
Может усиливаться аппетит и развиваться жажда. Нарушения чувствительности — от покалываний на нервных окончаниях до частых «мурашек» — становится последним сигналом для исследования.
Как выявить диабет
Среди факторов преддиабета лишний вес, нарушение обмена веществ и липидного обмена, постоянная слабость и сонливость. Развитие диабета второго типа можно остановить. Базовый скрининг диабета состоит из следующих исследований:
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глюкоза крови — определяет уровень сахара в конкретный момент, но может быть временным явлением как следствие стресса, физических нагрузок, обилия сладостей;
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гликированный гемоглобин для отслеживания уровня сахара за последние три месяца, на него не влияет прием пищи, стресс и другие факторы (результат основывается на гемоглобине, который связывает излишние молекулы сахара);
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липидный профиль — нарушение жирового обмена считается признаком развития диабета.
Последний анализ становится еще и дополнительным маркером заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если обнаружить заболевание на раннем этапе, то можно вернуть обмен в нормальное состояние и предотвратить поражение органов, которые находятся в зоне риска.
Лицензия № 18021307 от 26.11.18, выдана КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы». Акимат города Алматы.
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