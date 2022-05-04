Лишний вес — это не только вопрос эстетики, а постоянные стрессы — не только проблема ментального здоровья. Эти факторы сигнализируют еще и о вероятности сахарного диабета. Оказаться в зоне риска могут многие: у одних образ жизни способствует к появлению такого заболевания, у других есть врожденная предрасположенность. Сдать анализы можно в лаборатории Инвиво Костанай — здесь предложены общие и специфические лабораторные исследования.

Симптомы болезни: на что обратить внимание

Уровень сахара в крови выше нормального показателя влияет на работу кровеносных сосудов, почек, нервных окончаний и глаз. Они оказываются в зоне риска при обострении болезни. Основные признаки появления диабета:

плохое заживление ран;

частое появление гнойничков на коже;

сухость и зуд кожи;

грибковые инфекции.

Может усиливаться аппетит и развиваться жажда. Нарушения чувствительности — от покалываний на нервных окончаниях до частых «мурашек» — становится последним сигналом для исследования.

Как выявить диабет

Среди факторов преддиабета лишний вес, нарушение обмена веществ и липидного обмена, постоянная слабость и сонливость. Развитие диабета второго типа можно остановить. Базовый скрининг диабета состоит из следующих исследований:

глюкоза крови — определяет уровень сахара в конкретный момент, но может быть временным явлением как следствие стресса, физических нагрузок, обилия сладостей;

гликированный гемоглобин для отслеживания уровня сахара за последние три месяца, на него не влияет прием пищи, стресс и другие факторы (результат основывается на гемоглобине, который связывает излишние молекулы сахара);

липидный профиль — нарушение жирового обмена считается признаком развития диабета.

Последний анализ становится еще и дополнительным маркером заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если обнаружить заболевание на раннем этапе, то можно вернуть обмен в нормальное состояние и предотвратить поражение органов, которые находятся в зоне риска.

Лицензия № 18021307 от 26.11.18, выдана КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы». Акимат города Алматы.

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