"Ак жол" предлагает ввести альтернативный способ сдачи экзаменов для поступления в вузы, передает Informburo.kz.

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Депутатская фракция "Ак жол" предлагает ввести альтернативный ЕНТ способ сдачи экзаменов для поступления в вузы. Соответствующий запрос заместителю премьер-министра зачитала депутат мажилиса Айгуль Жумабаева.

По её словам, техническую часть ЕНТ, в том числе четыре пробных платных тестирования стоимостью почти по 6 тысяч тенге каждый, национальный центр передал частному предприятию Ustudy, что привело к появлению новых проблем, поскольку теперь большинство пунктов тестирования расположены в областных центрах.

"Выпускной класс в ущерб урокам превращается в неоплачиваемые учителям подготовительные курсы к ЕНТ. Как отмечают учителя истории, на рекомендованных сайтах информация не соответствует базе ЕНТ, нет чётко определённых учебников, на основании которых эта база готовится. Если на уроках они учат детей выявлять причинно-следственные связи, то в вопросах ЕНТ вся история в цифрах и второстепенных событиях. Тестовая база ЕНТ и школьная программа имеют разночтения, и подобные нарекания есть у всех предметников", – отметила Айгуль Жумабаева.

По её словам, пробные тестирования стали бессмысленными, а добровольно-принудительное участие в них нарушает гарантии бесплатности среднего образования. Депутат отметила, что в некоторых школах претендентов на "Алтын белгi", планирующих обучение за рубежом, обязывают идти на тестирование.

"ЕНТ стало не только прямой причиной оттока наших выпускников из страны, но и инструментом давления на отличников. Ежегодно отказываются от ЕНТ и уезжают для поступления в зарубежные вузы тысячи одарённых ребят", – отметила Айгуль Жумабаева.

Фракция "Ак жол" предлагает открыть доступ к базе тестовых заданий, в том числе и для улучшения их качества, восстановить пункты тестирования в райцентрах и крупных посёлках, ввести альтернативный способ сдачи экзаменов для поступления в вузы.