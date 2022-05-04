Жителя Мангистауской области полиция задержала 3 мая. Мужчина подозревается в угоне автомобиля из Жанаозена, совершенном 1 мая. Подробности задержания рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

3 мая автопатрульные Даулет Тлеукенов и Акылбек Салапаев дежурили на трассе Костанай–Карабутак А-22. Примерно в 23 часа они заметили автомашину «Тоyota», которая двигалась с большой скоростью. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и продолжал ехать в сторону Костаная.

- Полицейские в ходе преследования задержали водителя возле моста «Айет». Водитель дверь автомашины заблокировал и не выходил из салона, - рассказали в ДП. - Как выяснилось, автомашина числилась в угоне с 1 мая в городе Жанаозен. Задержанный - 21-летний житель Мангистауской области, при себе никаких документов не имел.

О задержании угонщика сообщили владельцу автомашины.