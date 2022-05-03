Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс вакцинации против Covid-19
Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом вакцинации против должен составлять не менее трёх месяцев, передает Informburo.kz.
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Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о полном повторном курсе вакцинации.
Согласно документу, допускается проведение повторного полного курса вакцинации против Covid-19, в том числе вакцинами, одобренными ВОЗ. При этом повторно вакцинироваться разрешат только после получения добровольного информированного согласия прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде.
Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом вакцинации против коронавирусной инфекции должен будет составлять не менее трёх месяцев.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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