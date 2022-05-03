План работ Костанайской горэлектросети до конца этой недели сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 4 по 6 мая работы пройдут в трех районах города.

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Электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 3 по 6 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

пр. Назарбаева 41-57, 48/1-48/11,

ул. 5 Апреля 138-193, 156/2-156/10,158/1-158/3,

ул. Касымханова 122-161,

ул. Пролетарская 48-70,

пр. Абая 205-262.

ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 6 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. 1 Мая 4-44,42/2,

ул. Дощанова 94-128,

ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,

ул. Журавлевой 3-27.

РП-10 № 2 (р-он аэропорта) (работы на подстанции)

4 мая 10:00 до 14:00