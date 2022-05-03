В каких домах будут отключать свет до конца недели в Костанае?
3 мая 2022, 16:21 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети до конца этой недели сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 4 по 6 мая работы пройдут в трех районах города.
Иллюстративное фото pixabay.com
Электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 3 по 6 мая 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Назарбаева 41-57, 48/1-48/11,
- ул. 5 Апреля 138-193, 156/2-156/10,158/1-158/3,
- ул. Касымханова 122-161,
- ул. Пролетарская 48-70,
- пр. Абая 205-262.
ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 4 по 6 мая 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 1 Мая 4-44,42/2,
- ул. Дощанова 94-128,
- ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
- ул. Журавлевой 3-27.
РП-10 № 2 (р-он аэропорта) (работы на подстанции)
4 мая 10:00 до 14:00
- ТОО «Агро-Компани»,
- ТОО «Капри»,
- ТОО «Раскуль»,
- ИП Жанабильев,
- ТД «Баян-Сулу»,
- ТОО «Евразия».
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