Новости

В каких домах будут отключать свет до конца недели в Костанае?

3 мая 2022, 16:21 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети до конца этой недели сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 4 по 6 мая работы пройдут в трех районах города.

Иллюстративное фото pixabay.com

Электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 3 по 6 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Назарбаева 41-57, 48/1-48/11,
  • ул. 5 Апреля 138-193, 156/2-156/10,158/1-158/3,
  • ул. Касымханова 122-161,
  •  ул. Пролетарская 48-70,
  • пр. Абая 205-262.

ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 6 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 1 Мая 4-44,42/2,
  • ул. Дощанова 94-128,
  • ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
  •  ул. Журавлевой 3-27.

РП-10 № 2 (р-он аэропорта) (работы на подстанции)

4 мая 10:00 до 14:00

  • ТОО «Агро-Компани»,
  • ТОО «Капри»,
  • ТОО «Раскуль»,
  • ИП Жанабильев,
  • ТД «Баян-Сулу»,
  • ТОО «Евразия».