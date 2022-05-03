Сообщение о пожаре на 5-м этаже дома № 71 "А" по ул. Садовой поступило на пункт связи ДЧС сегодня, 3 мая, в 8:43. Открытым пламенем горели балкон, оконные рамы и находившиеся там вещи.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Пожарные прибыли на место происшествия в 8:47. В 9:09 огонь ликвидировали, не дав ему распространиться.

Фото пресс-службы ДЧС

В 9.50, когда приехал корреспондент НГ", пожарные уже сворачивали рукава.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Причина пожара устанавливается пожарно-исследовательской лабораторией. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, в ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники и 10 сотрудников личного состава противопожарной службы.





Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Известно, что очаг возгорания был на балконе. Хозяйка предполагает, что причиной могла стать незатушенная сигарета, оставленная её родственником, проживающим в квартире. Он в это время был на работе, а она узнала о происходящем только после звонка пожарных. Когда приехала, огонь уже потушили.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА

- Поскольку много пластика, быстро загорелось, - рассказала "НГ" хозяйка квартиры. - Там много хлама, который давно нужно было выбросить. Балкон был закрыт. Из-за жара лопнуло стекло, поплавилась оконная рама, огонь проник в квартиру.

В комнате повреждены потолочная плитка и мебель на площади 15 кв. м.

