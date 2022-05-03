Повышение тарифов не будет распространяться на пассажирские перевозки и не повлияет на стоимость билетов, передает Informburo.kz.

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Председатель правления АО "НК КТЖ" Нурлан Сауранбаев заявил, что компания будет просить у правительства средства для удовлетворения требований сотрудников о повышении заработной платы.

По его словам, в текущем году зарплату сотрудникам КТЖ повысили на 25-35%.

"У нас очень большая компания. Увеличение фонда оплаты труда сильно отражается на наших экономических показателях. На одно только повышение нужно было 70 млрд тенге в этом году. В прошлом году у нас 63 млрд ушло на это, то есть всю прибыль нашей компании мы отправляем на наших работников", – сказал Нурлан Сауранбев на совещании в АО "Самрук-Казына" по реализации комплексного плана "Программы повышения доходов населения до 2025 года".

Он отметил, что около 80% сотрудников КТЖ не довольны своей заработной платой, потребность в финансовых ресурсах в компании достаточно большая.

"У нас фонд по заработной плате составляет 331 млрд тенге. В тарифе у нас только 111 млрд, оставшиеся 220 млрд мы стараемся находить из нашей производственной деятельности, в первую очередь – из транзита. Из-за геополитической ситуации по транзиту есть определённые ухудшения, и эти доходы могут не поступать. Поэтому мы будем обращаться к правительству, чтобы в тарифе этого года включили расходы по заработной плате, хотя бы часть из того, что мы покрывали из транзита", – добавил глава компании.

Нурлан Сауранбаев уточнил, что транзит через Россию у Казахстана упал на 43%. Таким образом, доходная часть падает, и у КТЖ встаёт вопрос фиксирования по зарплате.

"На этот объём снижения транзита мы будем просить деньги у правительства. Примерно около 90 млрд тенге. Это войдёт в тариф", – заявил он.

Кроме того, в докладе главы КТЖ отмечалось, что для повышения заработной платы работников в 2022 году необходимо увеличить тариф на перевозки.

"Билеты не подорожают. Это в основном будет (распространяться. – Авт.) на экспортные грузы и на внутритранзитные могут. В основном грузовые. Вы знаете, пассажирские перевозки – это социальная услуга государства. Ежегодно государство финансирует порядка 30 млрд тенге субсидии даёт, также КТЖ даёт около 90 млдрд тенге субсидирует из собственных средств, чтобы наши граждане могли ездить по недорогим билетам", – резюмировал Нурлан Сауранбаев.