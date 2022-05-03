Матч девятого тура «Тобол» проводил 2 мая в Караганде против «Шахтера». Несмотря на то, что в последних четырех турах занимавшему пятую строчку в турнирной таблице костанайскому клубу не удавалось побеждать, он считался фаворитом во встрече с располагавшимися на девятом месте карагандинцами, которые имеют матч в запасе.

Автор голевой передачи Рубен Бриджидо ведет борьбу против полузащитника «Шахтера» Абылайхана Назымханова / Фото sports.kz

«Шахтер» в предыдущих трех турах потерпел три поражения, пропустив в восьмом туре в гостях четыре безответных мяча от «Каспия». В тот же день команду покинул российский специалист Магомед Адиев, возглавивший... сборную Казахстана, а к матчу с «Тоболом» карагандинцы готовились под руководством Константина Емельянова.

Для команд это была 70-я встреча в рамках чемпионатов Казахстана. В предыдущих 69 играх «Тобол» одержал 31 победу, а «Шахтер» - 26, еще 12 матчей завершились вничью. Костанайцы при этом забили 88 голов, а карагандинцы - 74. А вот в Караганде в 36 проведенных матчах при 8 ничьих хозяева были сильнее в 19-ти встречах, тогда как гости в 9-ти. Да и по голам «Шахтер» имел значительное преимущество - 49 против 29. В прошлом сезоне «Тобол» дважды разгромил «Шахтер» в матчах чемпионата - 3:0 в гостях и 4:1 на своем поле, а вот в матчах на Кубок РК две победы на счету карагандинского клуба - 5:2 дома и 2:0 в гостях.

Матч пропускал сербский полузащитник «Тобола» Душан Йованчич, получивший в прошлом туре предупреждение и ставший первым в этом сезоне игроком КПЛ, заработавшим четыре «желтые» карточки. Его место в полузащите рядом с капитаном команды Асхатом Тагыбергеном занял Самат Жарынбетов. Также в стартовом составе вышли голкипер Александр Мокин, центральные защитники северомакедонец Алекса Аманович, черногорец Жарко Томашевич и Сергей Малый, крайние защитники Владислав Васильев и Дмитрий Мирошниченко, а в линии атаке играли португалец Рубен Бриджидо, узбекистанец Игорь Сергеев и серб Зоран Тошич.

Проходу Зорана Тошича пытаются помешать защитники «Шахтера» / Фото sports.kz

Хозяева поля уверенно начали встречу и уже на первой же минуте, после перехвата мяча на половине поля гостей, Иван Свиридов пробил по воротам слева из-за пределов штрафной площади, но удар получился неточным. А на 15-й минуте мяч после дальнего удара российского защитника «Шахтера» Кирилла Малярова угодил в перекладину ворот гостей рядом с левой «девяткой». Еще через десять минут Свиридов ворвался с мячом в штрафную площадь по правому краю и пробил в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

А после получаса игры, во время очередной атаки хозяев Тимур Досмагамбетов с левого края штрафной площади сделал передачу в центр Абылайхану Назымханову, который пробил по мячу с ходу и тот попал в руку Амановича. Уже получивший на 12-й минуте предупреждение защитник гостей после показанной ему арбитром встречи Сергеем Гороховодацким из Алматы и в этом эпизоде желтой карточки был вынужден покинуть поле, а в ворота «Тобола» был назначен пенальти, который четко реализовал Досмагамбетов.

В начале второго тайма в ворота оставшихся вдесятером гостей влетел второй мяч. Чуть более чем через минуту поле возобновления игры Свиридов после передачи из центра пробил справа из пределов штрафной площади в ближний верхний угол, мяч попал в перекладину и отлетел к бежавшему к воротам украинскому нападающему хозяев Николаю Ковталюку, который из пределов вратарской площади переправил его в сетку.

На 58-й минуте при розыгрыше у ворот «Тобола» углового удара Малый в борьбе с нарушавшим на нем правила сербским защитником хозяев Стефаном Букорацем в прыжке головой выбил мяч, и в этот же момент находившийся рядом с ними российский защитник «Шахтера» Владимир Хозин оказался на газоне после борьбы за позицию с Тагыбергеном. Арбитр встречи никак не прореагировал на эту ситуацию, однако судья VAR Антон Кучма из Кокшетау настоял на видеопросмотре, после чего в ворота «Тобола» был назначен второй пенальти. И вновь Досмагамбетов развел по разным углам Мокина и мяч, пробив на этот раз в левый угол.

После третьего пропущенного гола наставник «Тобола» Александр Москаленко провел двойную замену. Вместо Тошича на поле впервые вышел словенский новичок команды Руди Пожег, а Сергеева сменил Айбар Жаксылыков.

Именно Жаксалыков стал автором ответного гола, когда на 70-й минуте во время быстрой контратаки после точного паса Бриджидо он ворвался по центру в штрафную площадь хозяев между двумя защитниками «Шахтера» хорватом Иваном Графом и Хозиным и послал мяч в сетку ворот между ног выбежавшего навстречу голкипера Игоря Шацкого.

А за девять минут до окончания основного времени Тохтар Жангылышбай после диагональной передачи от левой боковой линии из пределов штрафной площади головой пробил справа в левый нижний угол ворот. Мокин отбил отскочивший от газона мяч, но тот отлетел к только что вышедшему на замену Роману Муртазаеву, который первым же касанием поставил точку в матче - 4:1. Таким образом безвыигрышная серия «Тобола» достигла уже пяти матчей.

Главному тренеру «Тобола» Александру МОСКАЛЕНКО было сложно комментировать третье поражение своей команды:

- Когда команда проигрывает, слов и оправданий не находится. Более полутора тайма играли вдесятером. Но проигрывает, в первую очередь, тренер, а выигрывает команда. Наверное, проблема во мне. Значит, где-то я недоработал. Наверное, пришло время что-то менять. Буду разговаривать с директором клуба Николаем Паниным о моей дальнейшей работе в клубе. Так команда-чемпион не играет. Весь результат беру на себя. Это не игроки виноваты, значит я что-то до них не донес.

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» Константин ЕМЕЛЬЯНОВ поздравил карагандинских болельщиков с долгожданной победой:

- Перед этим у нас было три поражения. Перед нами стояла непростая задача - подготовиться к игре с действующим чемпионом страны. Мы понимали, с кем играем, но нам эта победа была необходима. Те требования, о которых мы просили, игроки выполнили и, главное, одержали важную победу. Благодарю команду за работу, она была сегодня единым целым.

Турнирную таблицу с 17 очками возглавил «Тараз», одержавший в гостях победу с минимальным счетом над дебютантом Премьер-лиги «Мактааралом» и на одно очко опередивший «Каспий», который пропустил в гостях от второго дебютанта «Аксу» два безответных мяча. На третье место поднялась «Астана», вырвавшая на своем поле ничью у «Турана» - 3:3. Как и столичный клуб, по 14 очков набрали «Ордабасы» и переигравший его на своем поле со счетом 2:1 «Атырау», а также «Актобе», с таким же счетом переигравший на своем поле «Акжайык». Вслед за поднявшимся на седьмую строчку «Шахтером» в турнирной таблице с так же, как и у карагандинцев, 13 набранными очками расположился «Кайрат», не удержавший победу над «Акжайыком» (1:1), оставшийся уже в начале матча вдесятером.

«Тобол» же опустился на девятое место и матч десятого тура проведет в Костанае в ближайшую субботу, 7 мая, против своего ближайшего преследователя «Аксу», в активе которого 10 очков после восьми игр.