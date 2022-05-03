Турнир по настольному теннису в рамках "Казахстанской специальной олимпиады" прошел 29 апреля в областной коррекционной школе-интернате. Участвовали в нем 48 спортсменов с особенными образовательными потребностями из Пешковки, Рудного и Костаная.

Турнир посвятили памяти директора областного филиала "Спешиал Олимпикс" Нонны Рубан.

- С Нонной Алексеевной я работала 19 лет, - сказала директор областного филиала "Казахстанской специальной олимпиады" Валентина ИСМУРЗИНА. - Нонна - человек большой души, благодаря которой в нашей копилке множество наград с республиканских и международных турнирах. Этот турнир проходит по специальным правилам, разработанные нашим филиалом. Почти все здесь, как в обычном настольном теннисе, только с упором на индивидуальное мастерство. Мы отдельно проводим соревнования для детей с тяжелыми нарушениями, отдельно для других диагнозов. Предварительно провели несколько игр, которые помогли распределить участников по дивизионам, в зависимости от возможностей спортсменов и их возраста.

Участники играли до двух побед в трех партиях. Для победы нужно было набрать 11 очков. Всего сформировали 3 женских, 5 мужских и 2 смешанных парных дивизиона. В каждом не больше 8 человек, которые играют друг с другом по круговой системе.

- Я занимаюсь теннисом уже около года, - рассказал "НГ" участник турнира Руслан НАЛЬГИЕВ. - Мои достижения связаны с уровнем моей игры, с тем, как я могу сосредоточиться на игре. Встречаю поданный мне шарик, бью по нему ракеткой и он летит от меня. Мне не тяжело, просто напарник резко так бьет иногда, что я не успеваю отбить. Теннис выбрал, чтобы развивать моторику. Я и в других видах спорта тренируюсь. Меня увлекают плавание и боулинг. Благодаря им успел побывать в Уральске и Абу-Даби.

- Я в теннисе уже два года, - добавляет Ростислав ВОРОБЕЙ. - Подача дается тяжелее всего. Тренируюсь два раза в неделю, отрабатываю удары.

Среди участников турнира были и очень опытные игроки. Татьяна РУСАКОВА занимается настольным теннисом уже 30 лет.

- Я могу и в волейбол, и в баскетбол играть. Но теннис для меня - основной вид спорта, - признается Татьяна. - Соперники здесь разные - есть много очень сильных противников.

Тренер из Рудного Сергей СМИРНОВ привез команду из 9 человек. В основном у него воспитанники старше 18 лет.

- Тренировки мы проводим через день, утром и вечером, - рассказал Смирнов. - Перед тем, как сюда поехать, провели внутренний турнир, на котором выявили 9 лучших спортсменов. Тренировать их нужно больше с моральной точки зрения, чем с физической. Они прекрасно понимают, как играть. Главное - помочь обрести уверенность в себе. Они очень тяжело относятся к поражениям. Но постепенно привыкают к игре, преодолевают свои страхи.

Победителей турнира наградили медалями, а спортсменам, занявшим вторые места, вручили грамотами управления физкультуры и спорта.

Победители турнира в дивизионах

