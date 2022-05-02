В мероприятии, посвященном Году детей в РК, приняли участие 35 начинающих моделей из Костаная, Рудного и Нур-Султана.

На дефиле модели показали одежду трех брендов и дизайнеров

На дефиле от костанайской детской студии «Liberi World» представили одежду трех брендов: столичного дизайнера Сабины Вольской, костанайской фабрики «Большевичка» и онлайн-магазина «Паралелли». Одежду подбирали индивидуально на каждого ребенка.

Ведущими на мероприятии были сами дети

Шоу началось с презентации клипа творческого коллектива «63» на авторскую песню «Театральная», которую музыканты исполняли на концерте в честь 100-летия областного Русского театра драмы.

- Этот же клип мы показывали и на прошедшей недавно «Библионочи» в библиотеке им. Толстого. Дети из студии принимали в нем активное участие - в частности, в роли Джокера снимался ученик студии Игорь Гриценко, - рассказала «НГ» вокалистка ТК «63» Татьяна КОВАЛЬСКАЯ. - Сегодня на мини-концерте мы спели авторскую песню «Два сердца», в честь Года ребенка я написала ее для своей дочери.

Участники ТК «63» преподают в студии «Liberi World» уроки вокала и игры на гитаре, и делают акцент на песнях, которые уже стали классикой.

ТК «63» и дети из студии «Libery World» исполняют песню «Алые паруса»

- Мы учили с ними «Снежинку», «Алые Паруса», «Если с другом вышел в путь», - пояснила Татьяна. - Родители, конечно, иногда настаивают на чем-то современном, но, на мой взгляд, в песнях, которые мы выбираем, больше музыкальности, и это развивает их музыкальный вкус.

На мини-концерте выступила костанайская певица Наталья Закора. Дети также исполняли танцы и песни, а потом приняли участие в дефиле.

Очень удивили наряды в современном стиле от фабрики «Большевичка», которая известна, прежде всего, выпуском школьной формы и специализированной одежды для рабочих и военнослужащих.

Фабрика «Большевичка» представила одежду в стиле casual и family look

- Наша фабрика взялась за реализацию дизайнерской идеи столичного дизайнера «GR Mode», - рассказала начальник коммерческого отдела ПрК «Большевичка» Жамиля ДРУСКИЛЬДИНОВА. - На создание коллекции ее вдохновило отсутсвие на отечественном рынке разнообразия одежды с концепцией «Family Look» (одинаковая одежда на двух и более членах семьи - «НГ»). Проанализировав рынок, она приступила к разработке этой коллекции, а мы взялись за пошив этой одежды. В результате этой коллаборации мы разработали одежду в стиле casual (стиль одежды для повседневного использования, главными чертами которого являются удобство и практичность - «НГ»), так как сейчас люди привыкли к более свободной, удобной и практичной одежде.

После концерта и дефиле всех детей наградили дипломами.

- Выступление моей дочки мне очень понравилось. Я думала, что она будет скованнее и стеснительнее, так как пропустила несколько занятий перед показом мод, но я более чем довольна, - рассказала Светлана БЕКЕТОВА.

- Мы долго готовились к показу, я пела песни, участвовала в дефиле, - поделилась впечатлениями с «НГ» Алиса БЕКЕТОВА. - Мне все понравилось, было несложно, я даже не волновалась!

- Такие модные показы мы проводим не первый раз, участвуем и в других городах, этой весной мы уже три раза были в столице, - сообщила организатор мероприятия Валентина ШТРО. - В прошлом году были на дефиле в Москве. Дети с показов мод возвращаются совершенно другими - им дарится дизайнерский образ, много регалий, но в первую очередь это общение, у них повышается кругозор. Одна наша девочка - Сэлия - ездила на показ вообще одна, а ей всего 14 лет!

Как отмечает Валентина, в первую очередь такие мероприятия проходят для того, чтобы дети могли проявить себя и свои таланты, так как большую часть они организовали сами, были ведущими и участниками.

- Мне понравился наряд от Вольской, она классный дизайнер, у нее очень отличные вещи которые меня вдохновляют, - рассказала участница дефиле Сэлия САРСЕМБАЕВА. - Сейчас на мне наряд от «Большевички». Тоже нравятся их наряды.

К показу моды детей готовили помогали не только дизайнеры, но и визажисты.

- Мы здесь с 8 часов утра, - рассказала «НГ» визажист Светлана ВАЛЮС. - Сегодня было очень много девочек, лично я красила 19 девочек. Еще была мастер по прическам. Вообще было сложновато - они же маленькие, иногда дергаются, убегают, кто-то устает сидеть. А вообще очень интересно: они все хорошенькие и красивенькие, каждый ребенок индивидуален.

Как пояснил соорганизатор мероприятия Георгий ШАПОВАЛОВ, главная задача была в том, чтобы сделать детей более самостоятельными:

- Не всегда все получается, но мы приложили максимум усилий, чтобы сделать все отлично. Тут основная цель чтобы дети могли показать себя. В моем понимании это очень важно.

Фото Андрея СКИБЫ