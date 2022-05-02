Соперник костанайского «Тобола» в борьбе за бронзовые награды XXX чемпионата Казахстана по баскетболу среди команд Национальной лиги, а также второй финалист определялись в полуфинальной серии между командами «Барсы Атырау» и «Актобе».

Самым результативным в поединках с «Актобе» в регулярном чемпионате был капитан «Тобола» Шаим Куанов - 87 очков / Фото nbf.kz

После двух матчей в Атырау, где в упорной борьбе дважды побеждали хозяева площадки, западноказахстанское дерби продолжилось в Актобе.

Баскетболисты атырауского клуба, уступая восемь очков на старте третьего поединка, с середины первой четверти переломили ход встречи и завершили ее с преимуществом в шесть очков. До большого перерыва ситуация не изменилась, и отставание «Актобе» еще больше увеличилось - 32:44. К чести хозяев они смогли в середине третьей четверти сравнять счет - 48:48, однако выйти вперед и продлить серию им все же не удалось - 63:75.

Таким образом, «Барсы Атырау» вышли в финал, где их соперником станет «Астана», переигравшая в полуфинале в трех матчах «Тобол». А в поединках за третье место встретятся «Тобол» и «Актобе». И финальная серия, и серия игр за третье место стартуют 6 мая, соответственно, в Нур-Султане и Актобе, они продлятся до трех побед одной из команд.

Антон Быков в пяти поединках с «Актобе» в этом сезоне набрал 65 очков и сделал 62 подбора / Фото nbf.kz

В рамках регулярного чемпионата претенденты на бронзовые медали БК «Тобол» и БК «Актобе» провели шесть поединков и одержали по три победы. На старте чемпионата костанайский клуб выиграл на своей площадке оба матча - 77:74 и 92:90. В начале второй двухматчевой серии, которая прошла в середине марта в Актобе, хозяевам было засчитано техническое поражение со счетом 0:20, после которого они были сильнее в повторной встрече - 71:59. Очень упорным получилось начало третьей очной серии, которая прошла в апреле также в Актобе. Победитель пятого матча определился только во втором овертайме, и им стал «Актобе» - 93:82 (2 ОТ). Одержали победу баскетболисты актобинского клуба и в шестом матче - 71:65.

Первые две встречи серии игр за третье место пройдут в Актобе: 6 мая, начало в 21:00, и 7 мая (20:00). Затем серия переедет в Костанай и продолжится на площадке СРК «Костанай» 10 мая (начало запланировано на 17:00) и при необходимости 11 мая (18:30). И в случае, если обладатель третьего места не определится после четырех поединков, то решающий матч будет проведен в Актобе 14 мая.