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Какие мероприятия запланированы ко Дню защитника Отечества в Костанае?

2 мая 2022, 11:25 |  Общество

В этом году Казахстан отмечает 30-летие национальных вооруженных сил РК. В Костанае в этот день планируется мото-авто пробег, выставка военных атрибутов и праздничный концерт, сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.

Фото из архива "НГ"

План мероприятий

Что Где Когда
Мото – автопробег По маршруту 11.00
Выставка военных атрибутов Сити–центр 15.00
Dance - Fight «Проверь себя» Сити–центр 16.30
Концерт джазового оркестра «Ел тірегі - сарбаздар» Сити–центр 17.00