Какие мероприятия запланированы ко Дню защитника Отечества в Костанае?
2 мая 2022, 11:25 | Общество
В этом году Казахстан отмечает 30-летие национальных вооруженных сил РК. В Костанае в этот день планируется мото-авто пробег, выставка военных атрибутов и праздничный концерт, сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.
Фото из архива "НГ"
План мероприятий
|Что
|Где
|Когда
|Мото – автопробег
|По маршруту
|11.00
|Выставка военных атрибутов
|Сити–центр
|15.00
|Dance - Fight «Проверь себя»
|Сити–центр
|16.30
|Концерт джазового оркестра «Ел тірегі - сарбаздар»
|Сити–центр
|17.00
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