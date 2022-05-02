В 10 часов утра 1 мая в Сити-центре туда-сюда ходили несколько десятков человек: кто-то что-то покупал в торговых палатках, но многие просто смотрели товары.

На перекрытом для движения автомобилей перекрестке ул. Алтынсарина и пр. Аль-Фараби традиционно жарили шашлыки и кипятили чай в самоварах, дым можно было увидеть издалека. Несколько десятков сотрудников полиции патрулировали участок проспекта от областного акимата до ТРЦ «MART».

В Сити-центре поставили два ряда палаток: с одной стороны с надписью «Этноярмарка», с другой - «Этновыставка». Их отличие от традиционных сельско-хозяйственных ярмарок - в акценте на национальные товары.

На ярмарке продавали в основном продукты питания, на выставке можно было посмотреть на предметы быта и украшения разных народов, а также купить изделия ручной работы.

- Сегодня мы торгуем в казахских национальных костюмах, соответственно и продукты продаем национальные: баурсаки, шашлык из баранины, скоро будет чай из самовара, - рассказала продавец этноярмарки, ИП Куляй ИСМУРАТОВА. - Люди подходят с самого утра, в основном баурсаки берут.

По соседству с ней расположилась еще одна палатка с казахской кухней.

- У нас тут курт, иримшик, сметана, - сообщила Мейрамкуль ЕРЖАНОВА. - Все домашнее и натуральное.

Далее торговали корейскими товарами.

- Наша продукция из Южной Кореи, это продукты питания, бытовая химия, косметика, сувениры, - рассказала Ольга ЦОЙ. - Также мы арендуем корейские национальные костюмы. Все - очень хорошего качества.

В палатке с русской кухней продавали мед.

- У нас разные сорта: гречишный, разнотравье, цветочный, все со своей пасеки, - пояснила Татьяна ДАНИЛОВА.

Ближе к Казпочте выстроились в ряд палатки «Этновыставки».

- Сегодня мы представляем татаро-башкирский центр «Дуслык» и принесли показать головные уборы этих народов, - рассказала представитель татаро-башкирского центра «Дуслык» Лилия БЕКТЕМИРОВА. - В основном в вышивке присутствуют цветочные элементы. Татарки издревле были очень хорошими рукодельницами и вышивали на холсте, на льне, на бархате...

Кроме тюбетеек и сумочек, в палатке показывали картины на восточную тематику, вышитые крестиком.

- Это мое хобби, увлекаюсь созданием таких картин уже около 15 лет, вышиваю крестиком и бисером, оформляю в рамочки, - рассказала Лилия. - Это уже на продажу.

В следующей палатке продавали кукол.

- У них нет какой-то определенной национальной тематики, но есть несколько кукол в национальных костюмах - это Алия Молдагулова, казахская снайперша времен Великой Отечественной войны в казахском национальном костюме, а это Ладушка и Медуняша в русских костюмах, - показывает Наталья ЛОШИТСКАЯ. - Это все ручная работа, уже четвертый год вышиваю! Вот рыба вышита шнуром, ее я делала 9 часов подряд! Ну и цена соответствующая, рыба, например, стоит 10 000 тенге. Вообще это зависит от материала и сложности создания.

Подошел и к азербайджанской палатке.

- У нас представлены образцы национальных ковров, здесь показаны древние рисунки. В Азербайджане ковроткачество существует очень давно и мы хотим передать национальные традиции с помощью этих ковров, - рассказал председатель азербайджанского этно-культурного объединения «Бірлік» Рафаил ГАДЖИБАЛАЕВ. - Мы хотим показать, что у азербайджанцев и казахов общие корни. На этой выставке отобрали экспонаты, которые так или иначе похожи на элементы казахской культуры. Например, вот древние музыкальные инструменты, и тар очень похож на казахский кобыз.

Выставку посетили два акима: городской Марат Жундубаев и областной Архимед Мухамбетов. Представители Дома Дружбы провели для них небольшую эксурсию по палаткам.

Акимам все понравилось и они ушли в сторону сцены возле ТРЦ «MART».

Я тоже пошел в этом направлении и возле музея им. Алтынсарина увидел палатку, у входа в которую стояли женщины в русских национальных костюмах.

- Так как сегодня праздник, а я русская, решила надеть такой костюм, - рассказала Ольга ЕФИМОВА. - У нас представлены изделия ручной работы, различные украшения: заколки, резинки, ободки и обереги. Все делаю сама. А моя напарница, тоже Ольга, делает украшения из камней.

На сцене уже пели и танцевали артисты в национальных костюма. Рудненский коллектив «Зеркало» и костанайский «Indigo» исполняли танцы народов, проживающих в Казахстане: казахские, русские, немецкие, чеченские. Возле сцены собралось около сотни зрителей.

- Пришел вот посмотреть, что в центре происходит, на ярмарке был, но ничего не купил, - рассказал пенсионер Мурат ШАЙМЕТБЕНОВ. - Видел казахскую национальную кухню. Настроение праздничное! А так для нас, пожилых, всегда новый день - новый праздник!

Около полудня объявили о начале этно-квеста. На участке от Центрального сквера до Сити-центра разместили 7 станций. 7 команд, в каждой по 7 человек, выполняли различные задания - отвечали на вопросы о культуре и традициях народов Казахстана, участвовали в спортивных состязаниях.

- Я педагог в Костанайском педагогическом колледже, режиссер театрализованных представлений и праздников, в моей команде студенты-активисты, которые захотели участвовать со мной в этно-квесте, - рассказал "НГ" педагог дополнительного образования Костанайского педагогического колледжа Юрий ШАРУНОВ. - Я также показываю студентам, как нужно организовывать мероприятия. Об этно-квесте узнал из Instagram Дома дружбы, сказал студентам. Так как они - будущие педагоги, мы очень хорошо сотрудничаем с Асамблеей народа Казахстана и Домом дружбы. Назвали команду «Шум» - в честь древнего украинского обряда по вызову весны. Мы изучаем украинскую культуру, как в общем-то, и все славянские, и очень любим казахскую культуру. У нас вот даже кепки одинаковые - фиолетовые. Это было одно из условий создания команд - иметь какой-то знак отличия.

В первой палатке, расположенной возле Дома дружбы и заднего двора краеведческого музея, спрашивали, к какой национальной культуре подходит тот или иной орнамент. Ребята справились на отлично.

Вторая станции, возле Шахматного клуба, была посвящена ковроткачеству, здесь нужно было как можно быстрее смотать клубок, сплести импровизированный ковер, что потом по ковру дойти до указанной точки (лавочки ближе к художественной школе) и обратно.

С первым заданием команда "Шум" промедлила, говорили, что предыдущая справилась быстрее, а вот следующие два выполнили хорошо.

На третьей станции, в Центральном сквере, ребята пытались заплести косу из сине-желтых ленточек (как пояснили организаторы квеста, с флагом Украины выбор расцветки никак не связан).

На станции также были представлены картины, изображающие косы разных народов Казахстана.

На четвертой станции, на сцене возле аттракционов (недалеко от ГШДТ), участники квеста слушали звуки музыкальных инструментов и угадывали, к какому народу они относятся. Угадать получилось не все, а вот танцевали национальные танцы ребята очень хорошо.

На пятой станции, возле памятника Алтынсарина, команда угадывала, какому народу принадлежит тот или иной алфавит, и участвовала в мини-викторине в стиле телеигры «Что? Где? Когда?».

На шестой станции, возле ТРЦ «ЦУМ», поднимали гири, прыгали на скакалке и боролись.

Финальная станция находилась в Доме Дружбы, на ней команды знакомились с чайными традициями народов.

В 15 часов, после небольшого концерта, все команды вышли на сцену и объявили победителя - им стал «10-й регион». Все участники этно-квеста получили памятные подарки.

Концерт продолжился, пасмурная с утра погода улучшилась, горожане отмечали День единства.

Фото Андрея СКИБЫ