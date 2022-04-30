Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам и предупредил, что призывы к митингу 1 мая незаконны, а информация о том, что их одобрили в акиматах, - ложная, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актобе, Актау и Жанаозена согласовано проведение 1 мая митингов относительно военных действий в Украине. Данная информация не соответствует действительности", - заявил Дембаев. Его обращение опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что в этот день на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируются провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию "Дня единства народа Казахстана".

Он пояснил, что для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок.

"Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления об организации и проведении мирных собраний в вышеуказанных городах не подавались либо по ним было отказано в согласовании. Таким образом, мирных собраний, организуемых в порядке данного Закона, на 1 мая не предусмотрено. Организация и участие в митингах, проводимых в нарушение закона, является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 КоАП вплоть до 25 суток ареста", - предупредил Дембаев.

Он пояснил, что если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступит уголовная ответственность по статье 400 УК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

"Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению", - говорится в обращении.