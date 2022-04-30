Санкционированный митинг провели сегодня, 30 апреля, утром на площади Целинников. Ранее участники подавали уведомление в городской акимат.

Возле памятника собралось несколько сотен человек с плакатами «Торғай - ұлттын ұясы» (Торгай - гнездо нации) и «Торғай облысы ашылсын!» (Пусть откроется Торгайская область!).

За происходящим традиционно наблюдали полицейские, сотрудники ДКНБ, городской прокуратуры и акимата.

Завершился митинг около часа дня, прошел он мирно, мусора после себя митингующие не оставили.

- 17 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступал перед народом и издал указ о создании Улытауского района, Абайского района (бывший Семей) и так далее. А про Торгайскую область забыли. Мы начали поднимать этот вопрос и решили провести мирный митинг в Нур-Султане, - рассказал «НГ» организатор митинга Ербол БЕКБОСЫН. - Его мы провели, власти разрешили и там собралось около 2 000 человек. Мы хотим создать Торгайскую область, так как нашим районам не уделяется внимания со стороны акимата Костанайской области: деньги не выделяются, акимы не работают. Из-за того, что условий нет, народ уезжает. Эти районы находятся очень далеко от Костаная, около 600-700 км. Чтобы были хорошие условия, надо создать новую область.

Как пояснил Бекбосын, митинги за создание Торгайской области проводят уже четвертый день: 27 апреля в Амангельдинском районе, 28-го в Джангельдинском, 29-го в Аркалыке. Сегодняшний - заключительный. Участники (около 500 человек) подписали петицию с главными требованиями: создать Торгайскую область и построить республиканскую трассу, соединяющую запад и центр Казахстана, строительство которой отменили ранее из-за миграции сайги в этих регионах.

Инициаторы предполагают, что в состав новой области войдут Амангельдинский, Джангельдинский, Наурзумский районы и Аркалык из Костанайской области, а также Есильский, Жаркаинский (ранее Державинский) районы и села Жаксы и Киима в Жаксынском районе Акмолинской области. Население - около 170 000 человек. Областной центр - Аркалык.

Попытки создать Торгайскую область предпринимаются с 1997 года, инициаторы отправляли письмо президенту, в котором также требовали восстановить особый статус Аркалыка, но власть отвечала отказом по одной и той же причине - для создания области здесь недостаточно населения.

- Реакция со стороны властей уже есть - создалась рабочая группа с 15 депутатами во главе с Альбертом Рау, депутатом мажилиса. С 13 мая они будут выезжать в Аркалык, уже разработали 20 проектов, из них 12 окончательных, 8 еще прорабатываются, - рассказал Ербол Бекбосын. - Большая часть народа в регионах в которых планируется создание новой области, только за, это мы знаем точно. Нас поддерживают аксакалы этих регионов, очень активная поддержка в социальных сетях, в региональных СМИ. Конечно, мы хотели, чтобы правительство само провело официальное исследование мнения народа. Если большинство будет за - области быть!