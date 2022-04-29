По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 апреля, ночью на севере области ожидается небольшой дождь, а днём на севере и западе пройдут дожди с грозами. В воскресенье, 1 мая, на севере и западе области прогнозируется дождь, на севере возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В понедельник, 2 мая, осадки в виде дождя и снега ожидаются на востоке области.

В Костанае 30 апреля осадков не ожидается, 1-2 мая будет идти дождь.

В ближайшие дни погода в Костанайской области будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, в связи с чем 3-4 мая возможно понижение температуры до отрицательных значений.

- Ночью в субботу по области будет от 4-9, на юге 12 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем +13...+18°С, на юге области 23-25°С. В ночь на воскресенье ожидается +5...+10°С, на юге +13°С. В дневное время на большей части территории термометры покажут от 12-17 градусов тепла, на юге - 20 градусов выше нуля. В понедельник ночью будет холоднее - от нуля до +5°С, на юге +8°С. Днем столбики термометров покажут +10...+15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 7-9°С, днём 15-17°С. В воскресенье: ночью 5-7°С, днём 12-14°С. В понедельник: ночью 3-5°С, днём 10-17°С.

В субботу ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере и востоке области до 15-20 м/с. Воскресенье начнется с восточным ветром, который в течение дня сменится северо-западным и сохранит это направление в понедельник. Скорость ветра 1-2 мая составит 9-14 м/с, на севере и востоке области прогнозируются периодические усиления ветра до 15-20 м/с.