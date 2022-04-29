Смысл закона о новой регуляторной политике в Казахстане прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам ЖУРСУНОВ. Сегодня, 29 апреля, он участвовал в круглом столе с костанайскими бизнесменами.

- В конце прошлого года глава государства подписал закон о новой регуляторной политике. Что стоит за этим? Сейчас мы наблюдаем большое количество случаев привлечения предпринимателей к административной ответственности. И задаемся вопросом, каковы причины этого, - сказал Журсунов. - Количество обязательных требований к бизнесу очень большое. Никто в стране их не сосчитал. Мы пытались. Месяцев пять считали. Остановились на цифре 30 540. Понятно, что знать все в этом потоке невозможно, тем более, что основная задача бизнеса - зарабатывать деньги.

По словам спикера, стратегия исполнения закона, подписанного главой государства, включает следующие действия: все госорганы должны провести ревизию своих требований.

- Прийти на комиссию высокого уровня с участием бизнеса и доказать, что все их требования обоснованы, исполнимы, считабельны, - сказал бизнес-омбудсмен. - Там несколько фильтров такого рода предусмотрено. Если какие-то требования через эти фильтры не пройдут, будут поставлены на утрату. Мы в прошлом году посчитали требования к общепиту. Просмотрели 67 НПА и нашли в них 1698 требований, из них 41% не соответствуют требованиям, названным выше.

По словам Журсунова, если по каким-либо причинам госорган свои требования не обоснует, либо забудет это сделать до 1 января 2024 года, то с этой даты за неисполнение данных требований бизнес не будет привлекаться к ответственности.