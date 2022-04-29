Итоги соцопроса, результатом которых стал этот вывод, озвучил уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам ЖУРСУНОВ. Сегодня, 29 апреля, с его участием региональная палата предпринимателей провела круглый стол.

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- Опрашиваем более 3 000 крепких предпринимателей по всей стране, - пояснил Журсунов методику опроса, - интересуемся мнением по нескольким направлениям: доступ к финансам, инфраструктуре, человеческому капиталу, административные барьеры. На результатах основан рейтинг регионов.

По итогам 2021 года Костанайская область по качеству бизнес-климата оказалась на втором месте в стране. На первом - Шымкент.

По словам заместителя акима Костанайской области Армана АБЕНОВА, четверть всей продукции, которая производится в регионе, выпускается предприятиями МСБ. В этом году на поддержку бизнеса выделено 10,6 млрд тенге, которыми по разным программам поддержано и будет поддержано 1 800 проектов. Кроме того, в ближайшее время в области намерены создать пул инвестиционных проектов со сроками реализации до 2030 года, чтобы выстраивать стратегию развития предпринимательства.