Принцип "Единство в многообразии" никогда не изменится, заверил президент, передает Informburo.kz.

Фото akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХXI сессия Ассамблеи народа Казахстана, подчеркнул, что в обществе из-за напряжённой геополитической ситуации появляются новые вызовы.

"Особое внимание мы должны уделить укреплению гражданской идентичности страны и воспитанию духа патриотизма. Наш главный принцип "Единство в многообразии" никогда не изменится. Мы должны воспитывать подрастающее поколение настоящими патриотами", – сказал президент.

Он добавил, что любая дискриминация недопустима. Так называемые языковые патрули – не более чем провокация, направленная на подрыв национального единства.

"Все эти действия осуществляются по заданию специальных служб. Нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.