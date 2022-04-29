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Горячую воду сегодня отключат в центре Костаная

29 апреля 2022, 11:14 |  ЖКХ

На перекрестке улиц Баймагамбетова и Гоголя ГКП "КТЭК" начинает капитальный ремонт тепловой сети Д-200 мм. В связи с этим с 29 апреля по 5 мая будет временно прекращена подача горячего водоснабжения в ближайшем квартале, сообщает служба IKomek в Instagram.

Фото Олега ПАКА

Горячее водоснабжение на этот период прекратят по следующим адресам:

  • здания Медицинского колледжа;
  • здания КГУ им. Байтурсынова

Многоквартирные жилые дома:

  • пр. Аль-Фараби №85;
  • ул. Баймагамбетова №158, №162, №183;
  • ул. Гоголя №78, №80, №92;
  • ул. Толстого №67;
  • ул. Байтурсынова №45, №49.

ГКП «КТЭК» приносит извинения жителям за причинённые временные неудобства.