На перекрестке улиц Баймагамбетова и Гоголя ГКП "КТЭК" начинает капитальный ремонт тепловой сети Д-200 мм. В связи с этим с 29 апреля по 5 мая будет временно прекращена подача горячего водоснабжения в ближайшем квартале, сообщает служба IKomek в Instagram.

Фото Олега ПАКА



Горячее водоснабжение на этот период прекратят по следующим адресам:

здания Медицинского колледжа;



здания КГУ им. Байтурсынова

Многоквартирные жилые дома:

пр. Аль-Фараби №85;



ул. Баймагамбетова №158, №162, №183;



ул. Гоголя №78, №80, №92;



ул. Толстого №67;



ул. Байтурсынова №45, №49.

ГКП «КТЭК» приносит извинения жителям за причинённые временные неудобства.