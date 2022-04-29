Горячую воду сегодня отключат в центре Костаная
29 апреля 2022, 11:14 | ЖКХ
На перекрестке улиц Баймагамбетова и Гоголя ГКП "КТЭК" начинает капитальный ремонт тепловой сети Д-200 мм. В связи с этим с 29 апреля по 5 мая будет временно прекращена подача горячего водоснабжения в ближайшем квартале, сообщает служба IKomek в Instagram.
Фото Олега ПАКА
Горячее водоснабжение на этот период прекратят по следующим адресам:
- здания Медицинского колледжа;
- здания КГУ им. Байтурсынова
Многоквартирные жилые дома:
- пр. Аль-Фараби №85;
- ул. Баймагамбетова №158, №162, №183;
- ул. Гоголя №78, №80, №92;
- ул. Толстого №67;
- ул. Байтурсынова №45, №49.
ГКП «КТЭК» приносит извинения жителям за причинённые временные неудобства.
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