Третий матч полуфинальной серии чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между костанайским «Тоболом» и столичным клубом «Астана» прошел по общей договоренности, как и первые два, в Нур-Султане на площадке велотрека «Сарыарка».

Борьбу за мяч ведут форвард «Тобола» Павел Ильин и американский центровой «Астаны» Скайлар Спенсер / Фото nbf.kz

Действующий чемпион Казахстана БК «Астана» уверенно начал защиту своего титула, убедительно выиграв первые два поединка (95:69 и 101:60). И, конечно же, был явным фаворитом в третьей встрече.

Счет открыл игрок выступавшего в роли номинальных хозяев костанайского клуба Максим Воейков, отличившийся точным двухочковым броском. До середины первой четверти ситуация на поле неоднократно менялась, но «Тобол» подошел к ней в роли лидера с тем же двухочковым преимуществом. Однако после того, как через минуту счет во второй раз в матче стал равным - 13:13, в оставшееся время «Астана» не позволила сопернику набрать ни одного очка, повторив при этом свою результативность в стартовом отрезке предыдущего матча - 13:28.

Во второй четверти «Тобол» старался ни в чем не уступать фавориту и даже сократил к большому перерыву отставание - 36:49, в третьем подряд матче на стадии плей-офф одержав победу в десятиминутке (23:21), чего ни разу не получалось сделать в поединках с чемпионом в рамках регулярного чемпионата.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Однако в третьей четверти активные действия игроков столичного клуба привели к тому, что отставание «Тобола» за две с половиной минуты до окончания игрового отрезка достигло более чем 30-очкового расстояния - 40:71. Правда, перед заключительной десятиминуткой костанайцы смогли слегка уменьшить преимущество «Астаны» - 48:76.

Четвертая четверть для подведения итогов и матча, и полуфинальной серии практически стала простой формальностью. «Астана» в итоге во второй раз в серии превысила стоочковый рубеж, нанеся третье поражение «Тоболу» - 59:104 (13:28, 23:21, 12:27, 11:28).

Лучшим игроком в составе костанайской команды стал Антон Быков, на счету которого 18 набранных очков, 6 подборов и 3 перехвата. Вторым по результативности был Максим Воейков - 11 очков. На счету Павла Ильина - 8 очков, Даниеля Альбранта - 6, Шаима Куанова - 4, также достигли цели в матче по одному трехочковому броску Ануара Симбаева и Рустама Валиева, а еще по 2 очка в копилку костанайского клуба принесли Аскар Ахметжан, Вадим Коржов и Никита Тимофеев.

Проходу лучшего бомбардира «Тобола» Антона Быкова препятствует Роберт Пан / Фото nbf.kz

«Астана» вышла в финал, где ее соперником станет победитель полуфинальной серии между «Барсами Атырау» и «Актобе», в которой со счетом 2:0 ведет атырауский клуб, их третий поединок пройдет сегодня, 29 апреля, в Актобе. А «Тобол» поборется за 3-е место с неудачником этого противостояния.

Серии матчей за «золото» и «бронзу» также пройдут до трех побед одной из команд.