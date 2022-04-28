День Победы – святой праздник для Казахстана, сказал глава комитета сената по международным делам, передает Informburo.kz.

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Председатель сенатского комитета по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед в кулуарах парламента ответил на скандальные высказывания российского телеведущего Тиграна Кеосаяна. Депутат оценил их как явно провокаторские и поддержал позицию МИД Казахстана по этому поводу, сообщает пресс-служба сената.

"Для нас День Победы – святой праздник. Мы его отмечаем ежегодно и без всякого парада, проведение которого – дело очень затратное. Масштабные военные парады Казахстан за годы независимости проводил лишь дважды – к 70-летию Победы и 25-летию Вооружённых сил. В День Победы гораздо правильнее будет чествовать ветеранов и проводить мероприятия по увековечению великой Победы в памяти народа, особенно молодого поколения", – сказал сенатор.

В одном из новых роликов на своём YouTube-канале Кеосаян раскритиковал принятое в Казахстане решение не проводить парад на 9 мая, намекнув, что по его мнению это некий сигнал в адрес России. Журналист допустил оскорбительные и необъективные высказывания, которые в МИД Казахстана сочли абсолютно не соответствующими содержанию казахстанско-российского партнёрства и взаимным договорённостям.

В МИД РК сообщили, что могут запретить Тиграну Кеосаяну въезд из-за его высказываний.