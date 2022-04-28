Будет ли в Казахстане новая вспышка коронавируса? Ответ Минздрава
Минздрав следит за ситуацией в Китае и ежемесячно анализирует все положительные ПЦР-тесты на коронавирус, передает Informburo.kz.
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Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что появление вспышки коронавируса в Казахстане зависит от возникших новых штаммов.
"Зависит от появления новых штаммов коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Китае идёт рост именно штамма "Омикрон". Там в сутки заболевают около 30 тысяч человек. Жёсткие меры в стране принимаются. Мы также следим за этой ситуацией", – сказала министр.
Она добавила, что ежемесячно все положительные ПЦР-тесты проверяют на штамм "Омикрон" и другие варианты Covid-19, в том числе тот, который зарегистрировали в Китае.
"Если войдёт новый вид коронавирусной инфекции, он может дать эффект подъёма. Возможно, и коллективный иммунитет сработает, и он (коронавирус. – Авт.) пройдёт как простудное заболевание", – сказала она.
Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что пока пандемия не закончилась. Она также вновь отметила важность вакцинации.
"Я не могу сказать, что она закончилась, потому что пандемию объявлял не Казахстан, а ВОЗ. Сегодня говорить о том, что пандемия закончилось не приходится, есть два сценария ситуации: чем больше будет невакцинированных, тем больше у вируса шансов мутировать", – сказала вице-министр здравоохранения.
Новая вспышка заражения Сovid-19 в Шанхае началась в конце марта.
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