Минздрав следит за ситуацией в Китае и ежемесячно анализирует все положительные ПЦР-тесты на коронавирус, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что появление вспышки коронавируса в Казахстане зависит от возникших новых штаммов.

"Зависит от появления новых штаммов коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Китае идёт рост именно штамма "Омикрон". Там в сутки заболевают около 30 тысяч человек. Жёсткие меры в стране принимаются. Мы также следим за этой ситуацией", – сказала министр.

Она добавила, что ежемесячно все положительные ПЦР-тесты проверяют на штамм "Омикрон" и другие варианты Covid-19, в том числе тот, который зарегистрировали в Китае.

"Если войдёт новый вид коронавирусной инфекции, он может дать эффект подъёма. Возможно, и коллективный иммунитет сработает, и он (коронавирус. – Авт.) пройдёт как простудное заболевание", – сказала она.

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что пока пандемия не закончилась. Она также вновь отметила важность вакцинации.

"Я не могу сказать, что она закончилась, потому что пандемию объявлял не Казахстан, а ВОЗ. Сегодня говорить о том, что пандемия закончилось не приходится, есть два сценария ситуации: чем больше будет невакцинированных, тем больше у вируса шансов мутировать", – сказала вице-министр здравоохранения.

Новая вспышка заражения Сovid-19 в Шанхае началась в конце марта.